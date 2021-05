Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia perto de sair do papel

O prefeito, Fábio do Pastel (Podemos), recebeu na última semana, os sócio-empreendedores do Centro de Abastecimento de São Pedro da Aldeia (CEASP), Gustavo Scarambone e Paulo Machado, acompanhados da equipe técnica. A reunião alinhou detalhes sobre a inauguração do local. Com uma área de 90 mil m², o maior centro de distribuição de alimentos e logística do interior do Estado está previsto para entrar em operação em julho deste ano.

Localizado no bairro São Mateus, às margens da Rodovia Amaral Peixoto, no km 116, o Centro de Abastecimento atenderá cerca de 12 municípios, entre Saquarema e Carapebus, além das cidades da Região dos Lagos. A expectativa é de que o empreendimento gere mais de dois mil empregos diretos e indiretos. Também estiveram presentes no encontro, o secretário municipal de Governo, Luiz Fernando Gomes Júnior, e o chefe de gabinete, Moisés Batista.

O prefeito Fábio do Pastel, que acompanha o andamento das obras desde o início da gestão, apontou que o município está atuando para auxiliar nos trâmites finais da inauguração. “Ficamos muito contentes em ter o CEASP na cidade, pois irá facilitar não só a vida de quem é comerciante na região, como também dos consumidores que compram a varejo. Estive nas etapas finais da obra, em vistoria do espaço em fevereiro deste ano. Toda a equipe pode contar comigo para viabilizar as ações para implementação do negócio na cidade”, disse.

O sócio-empreendedor Gustavo Scarambone destacou que é uma iniciativa inovadora na região, atuando como polo de distribuição para todos municípios do entorno. “É um empreendimento que trará um novo fôlego para as cidades. A nossa expectativa é que a inauguração ocorra em julho deste ano. Temos uma resposta muito boa do município, que nos auxilia agilizando os caminhos do lançamento do Centro de Abastecimento que trará benefício para todos”, afirmou.

A primeira etapa de construção do Ceasp contará com 156 boxes e 28 lojas para a comercialização de hortifrutis, pescados, bebidas e flores, entre outros. De acordo com o projeto, o espaço contará pórtico de entrada, espaço dos funcionários e estacionamento, além de uma área de comércio e lazer, entre outros ambientes.