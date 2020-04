Centenas de pessoas formam enormes filas para serem atendidas nas agências da Caixa Econômica Federal

No quarto dia de saques do auxílio emergencial de R$ 600, dado pelo Governo Federal durante a pandemia do coronavírus, as agências da Caixa Econômica Federal registraram enormes filas em Niterói. Em algumas, a polícia e guardas patrimoniais tiveram de organizar as filas para atendimento, como no bairro de Icaraí.

Com persistência e muita paciência, na agência situada na Rua Gavião Peixoto, no bairro de Icaraí, por exemplo, longas filas começaram a se formar, segundo informações, desde a noite de quarta-feira (29), onde várias pessoas pernoitaram na ânsia de serem atendidas o mais rápido possível nessa quinta-feira (dia 30). Por volta das 10 horas da manhã a fila, com centenas de pessoas, já atingia a esquina da Rua Lopes Trovão.

Várias recomendações das autoridades para evitar a propagação da Covid-19 não foram cumpridas, como o uso de máscaras e a distância determinada entre as pessoas.

Em apuração..