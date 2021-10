Cemitérios de Niterói estão nos preparativos para o Dia de Finados

Na próxima terça-feira (2) é celebrado o Dia de Finados e os cemitérios de Niterói, públicos e privados, já estão nos preparativos para receber quem pretende visitar os túmulos de parentes e amigos. Alguns terão operação especial de funcionamento e o trânsito na região, principalmente no Barreto na Zona Norte da cidade, deverá passar por alterações. O presidente da Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), Gilson Souza, deverá decidir ainda essa semana sobre essa questão.

No Cemitério Maruí Grande, no Barreto, equipes da Companhia de Limpeza de Niterói (Clin) já fizeram pequenas reformas no local. A fachada foi completamente pintada e também já foi feita a pintura de alguns pontos dentro do cemitério, que funcionará das 8h às 17h na segunda (1) e na própria terça-feira (2). Também serão celebradas quatro missas: às 8h, 10h, 14h e 16h e todas serão ao ar livre. O estacionamento será permitido apenas na área próxima das capelas.

Ao lado, na Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição, o cemitério irá funcionar das 8h às 17h e será celebrada uma missa ás 9h. Já os outros dois cemitérios públicos, o São Francisco Xavier, em Charitas e o São Lázaro que fica em Itaipu, na Região Oceânica, não informaram o horário de funcionamento.

Já o Parque da Colina, na Região de Pendotiba, funcionará das 7h às 19h e o estacionamento estará liberado para quem for de carro. Algumas celebrações já estão confirmadas: duas missas às 10h e às 14h e dois cultos às 9h e às 17h.

O presidente da NitTrans, Gilson Souza, resumiu que uma reunião seria realizada para definir como ficará o trânsito dessas regiões. A Prefeitura de Niterói também foi questionada sobre esse assunto, mas não se manifestou. Além disso foi questionado sobre a quantidade de sepultamentos desde o início da pandemia, e essa questão também não foi divulgada.

FLORES

A empresária Silvia Brandão, dona de uma floricultura que fica no Barreto, disse que no final de semana o carregamento de flores está agendado para chegar. A expectativa das vendas é regular, mas a comerciante aposta no preço diferenciado para aumentar as vendas. As flores mais vendidas são as rosas (R$ 3 a unidade), palmas (R$ 6 a unidade) e o maço de monsenhor (R$ 10). O pacote de vela também é muito procurado nessa época, vendido por R$ 8 ou a unidade, cada vela custa R$ 2 e a caixinha de fósforo custa R$ 1. “Vamos esperar para ver como será o Dia de Finados desse ano. A minha expectativa é boa mas eu fico pensando que pode ser como o ano passado, que foi muito fraco. As vendas caíram muito mas espero que com a vacinação contra a Covid-19 as pessoas se sintam mais seguras para irem ao cemitério”, frisou.

ENDEREÇOS:

Arquiconfraria Nossa Senhora da Conceição

R. Gen. Castrioto, 413

Barreto

Tel.: (21) 2628-3711

Maruí Grande

R. Gen. Castrioto, s/n

Barreto

Tel.: (21) 2628-2065

Parque da Colina

Est. Francisco da Cruz Nunes, 987

Pendotiba

Tel.: (21) 2616-4243

São Francisco Xavier

Av. Quintino Bocaiúva, s/n

Charitas

Tel.: (21) 2711-3366

São Lázaro

Est. Francisco Cruz Nunes, s/n

Tel.: (21) 2709-2514