Cemitério de navios na Baía de Guanabara preocupa ambientalistas

Ambientalistas do Movimento Baía Viva (MBV) estiveram no início dessa semana vistoriando parte da Baía de Guanabara e as embarcações abandonadas. Esse lixo náutico é uma ameaça ao ecossistema impactando diretamente a pesca e impedindo a navegação em alguns trechos. O assunto é discutido semanalmente com os coordenadores do movimento que convidam representantes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) para cobrarem uma solução para esse problema, que se arrasta há anos.

De acordo com o MBV pelo menos 78 embarcações estão nessa situação, em sua maioria, perto da Ilha da Conceição, em Niterói. Na altura do viaduto conhecido como ‘Viradouro’, no Barreto pelo acesso da BR-101, muitas embarcações podem ser flagradas em situação de total abandono. As carcaças essão aprodrecidas, e, no passado, eram usadas até mesmo como abrigo de moradores de rua. Muitas estão pichadas e guardam consigo marcas de mau uso.

O coordenador do MBV, Sérgio Ricardo de Lima, chama atenção para o cemitério de navios. “Estamos na Década do Oceano e da Restauração dos Ecossistemas. Essa retirada do cemitério de navios já deveria ter ocorrido há tempos. Temos feito reuniões, na semana passada, com a presidência do Inea. Temos cobrado do órgão ambiental que atue na retirada destes navios abandonados”, contou.

Os riscos socioambientais e econômicos desse lixo náutico são de vazamento de óleo, graxa e outros produtos tóxicos presentes nessas embarcações. “Alguns provavelmente têm óleo e podem provocar um desastre ambiental, aumento do assoreamento que impede a navegação na região do Canal de São Lourenço e impactos à pesca”, enumerou Sérgio.







Em outubro de 2019 a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 1º Distrito Naval (Com1DN), informou ao jornal A TRIBUNA que nas imediações da Ilha da Conceição existiam aproximadamente 50 cascos de embarcações e outros 10 isolados pela Baía da Guanabara, que foram sendo deixados no local pelos seus proprietários. Questionada novamente sobre esses números e ações, a reportagem não obteve resposta.

Já o Inea informou que qualquer embarcação fundeada ou atracada em um porto ou estaleiro é de responsabilidade do seu proprietário, armador ou preposto, independentemente de seu estado de conservação. O instituto atua em caso de acidentes envolvendo derramamento de óleo ou de produtos nocivos, com danos ambientais. O órgão ambiental estadual ressalta ainda que não é atribuição do órgão ambiental estadual manter inventário das embarcações abandonadas na Baía de Guanabara.