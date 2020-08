Cemitério clandestino é encontrado em Itaoca

Cerca de 200 policiais da Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI) fazem agora pela manhã uma megaoperação em Itaoca, São Gonçalo. Um cemitério clandestino feito por traficantes com pelo menos 42 covas foi encontrado pelos agentes. O local teria sido criado para o enterro de desafetos da facção criminosa dominante na área. Durante a ação um policial foi ferido.

A criação do cemitério é uma estratégia comumente usada por milícias onde as vítimas de homicídios são ocultadas em locais estratégicos para evitar rastros dos crimes. A localização do cemitério aconteceu fruto de uma outra investigação feita pela especializada sobre um homicídio.

Em apuração*