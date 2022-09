Cem anos do rádio: ‘Enquanto houver seres humanos o rádio vai existir’, diz Fernando Mansur

No dia 7 de setembro de 1922, houve a primeira transmissão radiofônica no Brasil, em comemoração ao centenário da Independência.

O discurso do presidente Epitácio Pessoa foi transmitido por meio de uma antena instalada no morro do Corcovado e alcançou receptores em Niterói, Petrópolis e São Paulo. Nascia ali o rádio brasileiro.

No ano seguinte, Edgard Roquette Pinto e um grupo da Academia Brasileira de Ciência criou a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.

Passados 100 anos, o rádio se firmou entre os veículos de comunicação mais importantes do país e resistiu bravamente às “ameaças” da televisão e da internet.

A reportagem de A TRIBUNA conversou com o radialista e teórico da comunicação Fernando Mansur, um dos maiores locutores da história.

“O valor do rádio vem de uma forma muito emblemática, através de Edgard Roquette Pinto, que era um intelectual ligado à educação. Estamos falando de 1922, ele viu a possibilidade daquele instrumento ajudar no nosso país. Logo em 1923 ele cria a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro e, na década seguinte, ele a passaria para o governo brasileiro. Até hoje, como MEC, ela continua fazendo um trabalho muito importante”, disse.

Entretanto, a “explosão” do rádio no Brasil viria apenas na década seguinte, durante os governos de Getúlio Vargas.

Mansur afirmou que, além da promoção de seu mandato, com peças como “A Hora do Brasil” (atual “A Voz do Brasil”), Vargas também usou o rádio para integrar o país.

O radialista também pontua a importância do veículo para a divulgação da cultura e do jornalismo.

“Getúlio Vargas percebeu a importância do rádio e usou como um veículo não só de propaganda, mas de integração nacional. A Rádio Nacional extrapolou a política e virou um centro cultural, com programas de todo tipo e jamais igualado na nossa história. Poucos países tiveram uma abrangência que a Rádio Nacional teve. O Repórter Esso iniciou com o radiojornalismo de uma forma mais elaborada”, prosseguiu.

Em seguida, houve o surgimento de outras emissoras de rádio. A partir da popularização da televisão, Mansur explicou que o rádio precisou se reinventar.

Dessa forma, os grandes concertos e programas humorísticos deu lugar ao tripé “música, esporte e notícia”, que inclusive foi um dos slogans da Rádio Globo até o ano de 2017, quando deixou de lado o formato.

“Várias outras emissoras foram surgindo, cada uma procurando sua especificidade. No Rio de Janeiro e em outros estados o rádio foi se desenvolvendo. Rádio Mayrink Veiga, Tupi, etc.

O rádio teve que se reinventar e conseguiu ainda grandes redações. Na década de 1970 manteve, na parte jornalística, um trabalho grandioso, mas, a partir da televisão, passa a ser música, esporte e notícia e deixa de ser ao vivo com as orquestras e grandes programas humorísticos”, contou.

Também a partir da década de 1970, Mansur destaca o surgimento das rádios em frequência modulada (FMs) e das emissoras exclusivamente musicais.

Além disso, com a popularização dos carros dotados de aparelhos de rádio, muitas emissoras também passaram a levar ao ar orientações sobre o trânsito.

Ainda falando sobre os anos 1970, Mansur citou a criação da Rádio Cidade, onde viveu um dos maiores momentos de sua carreira.

“A utilidade pública tem um papel marcante no rádio, o aumento do número de carros no Brasil fez o rádio começar a orientar o trânsito e, depois desse tripé, surgem as rádios exclusivamente musicais como Mundial e Tamoio. Depois vai surgir o embrião do FM, como a Rádio Cidade. Mais à frente, no século XXI, as rádios all news também estouraram no Brasil com seus desdobramentos. Podcasts, web rádios, etc.”, acrescentou.

A importância do locutor

Fernando Mansur também comentou sobre a importância da figura do locutor, que é quem dá vida ao rádio e tem a missão de se comunicar com o ouvinte.

De acordo com ele, a função também passou por adaptações ao longo dos anos. Outra coisa que ele citou foi a relevância do papel do fonoaudiólogo, que, por muitas vezes, auxilia no preparo do profissional da voz.

“O rádio foi sempre marcado pela voz do locutor e da locutora. Eles tinham que prender a atenção do ouvindo porque não tem imagem. O rádio tem uma linguagem muito particular. Para prender a atenção do ouvinte, as vozes bem colocadas eram muito importantes.

Hoje há uma descontração maior a partir das FMs, com uma comunicação mais informal. Preocupação com qualidade vocal e expressiva através da voz. Isso também trouxe á tona a relevância do papel do fonoaudiólogo para ajudar os comunicadores do rádio”, afirmou.

O rádio vai acabar?

Com o surgimento de novas formas de comunicação ao longo do último século, como a televisão, internet e, mais recentemente, podcasts, periodicamente surge o questionamento: o rádio vai acabar? Para Mansur, não. Ele frisou a capacidade que o veículo tem de se adaptar às circunstâncias.

“O rádio joga capoeira, como dizia Muniz Sodré. Se adapta sempre às circunstâncias e está sempre se reinventando. O rádio está presente em tudo, se disseminou cada vez mais. Esse tipo de comunicação radiofônica sempre estará presente. Nós, seres humanos, somos essencialmente seres comunicativos. É uma ânsia natural do ser humano. Enquanto houver um e os outros, sempre haverá rádio, sempre haverá comunicação”, completou.

A Caixa Mágica

Para comemorar os 100 anos do rádio, Mansur, junto do também radialista Luiz Carlos Silva, criou o canal “A Caixa Mágica” no YouTube.

O projeto, que é originário de um livro escrito por Mansur, por meio de vídeos, traz entrevistas com personalidades que ajudaram a construir o rádio no Brasil, seja profissionais do ramo, publicitários ou músicos.