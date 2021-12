Celular desligado faz conexão com a arte

Se desconectar das redes. Desligar o aparelho celular. Curtir o momento sem interferência da tecnologia. Esse deveria ser o passo a passo das pessoas em algumas situações, como por exemplo, ao contemplar uma obra de arte ou exposição. Mas não é isso que acontece. Comumente, as pessoas estão mais conectadas em aparelhos do que ‘curtindo’ o momento. E é exatamente esse hábito que a Quiet Room quer propor na experiência audiovisual no Salão Principal do MAC Niterói. A mostra propõe que a pessoa pode viver a experiência sem poder registrá-la e postar nas redes sociais. A instalação de arte e tecnologia Quiet Room estará aberta ao público a partir de sexta-feira (10), às 10h.

De acordo com a Secretaria Municipal das Culturas de Niterói, para participar da experiência, o primeiro passo é colocar o telefone celular no bolso. Depois, o visitante é convidado a entrar em uma sala escura, na qual, ao longo de 8 minutos, se conectará com sons e projeções interativas de paisagens, que proporcionam uma experiência de mindfulness (estar totalmente presente no momento).

O local tem cinco metros de largura, quatro de altura, e 10 de profundidade, e é cercada de recursos tecnológicos que, segundo os organizadores, funcionam como ‘sensores que captam a movimentação dos participantes à distância. Desde a sua concepção, ‘Quiet Room’ previa a interação sem necessidade de contato físico e, com a pandemia, novas medidas foram adotadas, como cortina de tecido, tratamento antibacteriano e equipamentos de filtragem do ar. Há também limitação de oito pessoas por sessão, respeitando o distanciamento social’.

Felipe Reif, fundador da Deeplab Project, responsável pela concepção da instalação em colaboração com o artista francês Parse/Error e a especialista em mindfulness Regina Giannetti, conta que o trabalho envolveu diversos testes e neles foi possível observar como ‘se desligar do mundo’ pode ser mais difícil do que parece. “No início da experiência, que é menos visual, os visitantes sentiam falta da recompensa que o cérebro fornece quando acessamos nossos celulares. Porém, na medida em que a experiência evolui a sensação de ansiedade diminui e percebemos uma quietude absoluta na sala”, revelou.

A mostra estará em cartaz de 10 a 30 de dezembro de 2021 com visitação de terça a domingo, das 10h às 18h. Os ingressos custam R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia-entrada). Tem direito à meia-entrada idosos a partir de 60 anos, jovens de baixa renda com idade entre 15 e 29 anos inscritos no CadÚnico, estudantes de escolas particulares, universitários e professores. É exigida a comprovação do direito ao benefício na bilheteria do museu. A entrada é gratuita para estudantes da rede pública (ensino médio), crianças de até 7 anos, portadores de necessidades especiais, moradores ou nascidos em Niterói (com apresentação do comprovante de residência) e visitantes de bicicleta. Na quarta-feira, a entrada é gratuita para todos. O MAC Niterói fica no Mirante da Boa Viagem.