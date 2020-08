Celular ‘denuncia’ ladrão em São Gonçalo

Foi por conta um aparelho celular que um jovem de 27 anos acabou preso hoje pela manhã enquanto caminhava próximo ao calçadão de Alcântara, em São Gonçalo. Policiais da 74ª DP (Alcântara) estavam em diligência pela circunscrição da unidade quando viram Jefferson Inácio Rodrigues que se comportava de forma suspeita como se estivesse com uma arma na cintura. Os agentes então o abordaram e puderam constatar que se tratava de um aparelho celular. Jefferson demostrou nervosismo durante a abordagem e foi levado para a delegacia da área onde foi encontrado um mandado de prisão preventiva expedido contra ele pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Niterói em 4 de fevereiro do ano passado pelo crime de roubo majorado.

Na ocasião do crime, de acordo com a polícia civil, o acusado armado junto de dois comparsas roubaram um carro no bairro de Itaipu, em Niterói. O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu).

Os policiais da 74ª DP (Alcântara) pedem a população para realizarem denúncias através do WhatsApp da unidade (21 984041643) ou através dos números de contato do Disque- Denúncia ( 2253-1177 ou 21 968021-650) para contribuir com a segurança do bairro. O sigilo do denunciante é garantido.