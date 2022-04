Célio Junger Vidaurre – Terceira Via de Candidaturas Ridículas e Fakes

Só faltava essa última atitude desse bando de oportunistas, invejosos sem votos, que se aliaram para excluir a única alternativa existente para combater a dupla Lula e Bolsonaro. Ao invés de colaborarem com esse discurso incompleto do ex-juiz que necessitava das melhores colocações dentro do contexto político, não, os cínicos pretendentes ao Planalto querem porque querem aparecer na mídia como figuras alternativas dessa terceira via que já morreu e só eles ainda não tiveram noção da necessidade de seu enterro com urgência.

Com João Dória apresentando 2% nas pesquisas, Eduardo Leite 1%, Simone Tebet 1% e outros com percentuais de 0%, agora, o presidente do partido União Brasil, o velho e ultrapassado Luciano Bivar, teve a “cara-de-pau” de também se apresentar como solução da terceira via depois de ter impedido que Sérgio Moro, com 8% nas preferências do eleitorado, fosse o nome adequado para combater Lula e Bolsonaro. Com isso, o tresloucado Ciro Gomes tenta tirar partido da situação mesmo sabendo que jamais passará dos 6% conquistados.

A situação é tão vergonhosa que, essa turma de excluídos do eleitorado, ainda não percebeu o tamanho de sua irresponsabilidade ao insistir nessa tentativa frustrada de ser candidato sem ter voto para ser presidente do Brasil. Aparentemente, a inveja, a despeito pela posição do ex-juiz seja o fator principal dessas atitudes desses que anunciam essas candidaturas fakes pois, todos já sabem das dificuldades para reverter o quadro apresentado pelas candidaturas de Lula e Bolsonaro. A única alternativa aparente seria juntar todos em volta de Moro e dar-lhe consistência política para melhorar os seus discursos que, realmente, mostram-se incompletos.

Todavia, todo o país sabe e, muito bem, que todas as decisões de Moro tiveram o respaldo e aprovação dos Tribunais Superiores, daí seria na verdade, o único candidato capaz de bloquear os dois na liderança à corrida presidencial. Todo Brasil sabe disso, apenas Dória, Eduardo, Simone e esse ridículo Luciano Bivar que apareceu por último, ainda não aprenderam que 2%, 1% ou 0% são percentuais bem inferiores a 8%. A não ser que isso tudo seja para facilitar a dupla da dianteira. Sendo assim, peço perdão aos leitores pelas minhas avaliações.

Esses pretendentes fakes ao barrarem a única alternativa, entre eles, conseguiram através dos meios de comunicação, a possibilidade de enganar toda nossa gente sem quaisquer consequências, pois, isso é corriqueiro no país em que oportunistas, corruptos processados, condenados e presos, voltam aos cargos através do voto popular sem maiores delongas. Essa prática é usada aqui no Rio de Janeiro, em Brasília e por todo o Brasil. Não é de hoje. Quando isso terá fim é totalmente impraticável de se prever com essa classe política dominante.

No mais, a grande verdade é, quem votar em Lula ou Bolsonaro, já ficará sabendo que nenhuma mudança ocorrerá, pois, o grupo que manda no governo: Ciro Nogueira, Arthur Lira e Waldemar Costa Neto já estão nos altos comandos e de lá ninguém terá a ousadia de tentar tirá-los. São lulistas desde garotinho e são Bolsonaro desde quando foram convocados pelo atual governo, apesar das críticas do então, ainda, ouvido e prestigiado General Augusto Heleno: “Se gritar pega ladrão, não fica um do Centão”. Então, votando em Lula ou em Bolsonaro será a mesma coisa.

O FUTURO NOS INQUIETA, O PASSADO NOS RETÉM E O PRESENTE NOS INTRANQUILIZA.