Ceia de Natal no restaurante popular de Niterói

O Natal é uma das datas mais importantes do ano. E, não tem como pensar nesse dia sem deixar de lembrar da tradicional ceia. Com o objetivo de fazer o Natal mais feliz de pessoas que frequentemente realizam suas refeições no Restaurante Popular de Niterói.

O cardápio preparado para o Natal contou com: copa lombo com batata, farofa, alface com beterraba, frango com milho ervilha cenoura, salada, arroz com brócolis. Já para a celebração de Ano Novo, os pratos serão: strogonoff de frango ou língua com batata sauté e alface com pepino.

A aposentada Angela Jorge sempre frequenta o local e ficou muito contente com o almoço servido.

“A comida é sempre muito boa. O melhor ainda é o preço de dois reais. Pretendo vir no ano novo também. Sempre tem algo especial. Não vou fazer ceia, pois o dinheiro está muito curto”, comentou.

Outro que saboreou a refeição especial foi Danã Silva que trabalha na prefeitura, como ajudante e não vai ter ceia em sua casa. “Todo dia na hora do almoço e no café da manhã eu venho aqui para comer. No ano também venho. A comida é boa e barata. Não tenho nada a reclamar”, disse.

Luiz Carlos Barbosa, administrador da Seleta, empresa responsável pelo fornecimento das refeições disse que tudo será reformado, sendo a principal mudança, a calha de fora, as mesas. “No próximo mês a equipe de manutenção já começa a fazer as mudanças necessárias. Queremos oferecer aos frequentadores, além de uma comida de qualidade, um ambiente acolhedor e que façam eles se sentirem bem”, relatou.

A assistente social Tamires Barbosa ressaltou que colocar por mês pratos diferenciados para os frequentadores se sentirem especiais. “Por dia, são vendidos mais ou menos 1.700 pratos

sendo 600 só no café da manhã. Fizemos levantamento com os frequentadores e eles estão querendo feijoada uma vez por mês ou dobradinha”, disse.

Segundo o prefeito de Niterói, Axel Grael, o restaurante popular é um importante equipamento social que garante uma alimentação de qualidade para a população que mais precisa. “Isso é importante sempre, mas principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Vamos continuar dando apoio para que o Restaurante Popular Jorge Amado continue atendendo a população de Niterói”, enfatizou Axel Grael.

O secretário Vilde Dorian ressaltou que o restaurante está funcionando com todos os protocolos sanitários e servindo, em média, cerca de duas mil refeições por dia entre café da manhã e almoço. Ele contou, ainda, que a ideia é ampliar a oferta de refeições na unidade.

“Reabrimos o restaurante popular durante a pandemia com toda a segurança, com as normas sanitárias de saúde, para que as pessoas que estão em vulnerabilidade econômica pudessem comparecer e fazer sua alimentação de forma adequada, e em quantidade também adequada, para ajudar a manter a imunidade dessas pessoas, já que a alimentação faz esse papel importante. Pretendemos ampliar o atendimento oferecendo almoço aos sábados no restaurante e o jantar para a população vulnerável que está no município pelo Centro Pop”, disse o secretário.

O Restaurante Popular Jorge Amado, no Centro, foi municipalizado e reaberto em 2017, depois que o Estado alegou não conseguir manter o equipamento. De lá para cá, mais de 2 milhões de refeições já foram servidas entre café da manhã e almoço. Em 2020, o restaurante fechou em março por conta da pandemia do novo coronavírus. No início de agosto, respeitando protocolos sanitários rígidos, foi reaberto à população. Em 2021, o restaurante seguiu aberto e, até o momento, já serviu aproximadamente 218 mil refeições entre almoço e café da manhã. Em 2020, foram pouco mais de 115 mil refeições servidas.

O restaurante atende moradores de Niterói e municípios vizinhos que vêm se alimentar pelo valor de R$ 2 no almoço e o desjejum por R$ 0,50. O restaurante funciona de segunda a sexta-feira, das 6h às 9h, para o café da manhã e, entre 11h e 15h, para o almoço.