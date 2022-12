Ceia de Ano Novo faz a alegria dos gonçalenses no Restaurante do Povo

Almoço teve cardápio variado, comemoração e encontro de família

O Restaurante do Povo do Alcântara encerrou as atividades de 2022 com um cardápio especial de Ano Novo. As pessoas que compareceram nesta sexta-feira (30) aproveitaram uma ceia saborosa e teve até gente comemorando aniversário de casamento e reencontrando a família.



O cardápio variado permitiu que os frequentadores pudessem saborear lombo suíno ao molho madeira, com opção de peito de ave grelhado ao molho de ervas, além de macarrão ao sugo, arroz, feijão, alface com cenoura e beterraba ralada e, de sobremesa, laranja.







O objetivo da ceia especial foi proporcionar às pessoas em vulnerabilidade social a oportunidade de saborear uma refeição típica das datas comemorativas, mas que nem todos conseguem realizar em sua residência.



O casal de aposentados Luiz Antônio Gilbert, de 76 anos, e Lucília Nunes, de 73 anos, faz aniversário de casamento nesta sexta-feira (30), e decidiu comemorar no local, aproveitando a ceia especial.

“Hoje nós fazemos 55 anos de casados. E somos só nós dois. Não temos filhos, nem netos. Então, resolvemos almoçar aqui porque o cardápio está muito gostoso”, disse Luiz Antonio.







A costureira Cecília Campos, de 54 anos, moradora de Itaúna, estava no Alcântara e almoçou pela primeira vez no Restaurante. E teve uma companhia especial.



“Eu recebi um trabalho de última hora e vim no Alcântara procurar um tecido. Passei aqui perto e decidi conhecer o restaurante. Não sabia que estava tendo ceia de Ano Novo hoje. E, na fila, ainda encontrei a minha irmã, que não via há mais de um ano. Tudo aprovado. Dia perfeito para mim. Trabalho, comida e reencontro”, disse.



O Restaurante do Povo funciona de 6h às 15h, de segunda a sexta-feira, na Rua São Pedro de Alcântara s/n (atrás do Pátio Alcântara, na rua da Igreja São Pedro). O café da manhã é servido das 6h às 9h e o almoço de 11h30 às 15h. O Restaurante do Povo tem capacidade para servir até 3 mil refeições por dia a preços simbólicos, sendo R$ 0,50 o café da manhã e a R$ 1 o almoço.







Fotos: Julio Diniz