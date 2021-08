Cedae reduz abastecimento de água para Niterói, SG, Maricá e Itaboraí

Uma redução na capacidade de produção do sistema de abastecimento de água Imunana-Laranjal foi anunciado pela Cedae. A empresa vai operar em somente 88% da sua capacidade devido a estiagem no mês de agosto. quando era previsto uma média de chuva de 49mm. Mas, até hoje (27) só choveu cerca de 29mm.

A Cedae pede em nota que os municípios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá evitem o desperdício.

Com a falta de chuva, os rios Guapiaçu e Macacu, que estão com o seu volume de água reduzido, não conseguem abastecer em sua totalidade o sistema de Imunana-Laranjal, localizada no município de Guapimirim.

A captação de água para tratamento no Sistema Imunana-Laranjal é feita no Canal de Imunana, formado pelos rios Guapiaçu e Macacu, e localizado no município de Guapimirim.

Para que o sistema volte a operar em plena carga, é preciso que o regime de chuvas na bacia do manancial se normalize. A Cedae está monitorando o nível dos rios e informará assim que for possível retomar a produção normal.

A Águas de Niterói informou que a vazão foi reduzida, mas ainda sem impactos no abastecimento da cidade. Caso a estiagem afete o município, a concessionária informará à população.