Cedae inaugura novo sistema de abastecimento em Maricá

O Governo do Eestado, por meio da Cedae e em parceria com a prefeitura municipal de Maricá, inaugura nesta quarta-feira (01/07), às 10h, o novo sistema de abastecimento de água tratada de Ponta Negra. Como medida de prevenção adotada durante a pandemia do novo coronavírus, a cerimônia de inauguração terá cobertura em tempo real pelas páginas do Facebook da Cedae e da prefeitura de Maricá, a fim de evitar que a população compareça e cause aglomeração no local.

Com investimento de mais de R$ 5 milhões, o sistema vai garantir a melhoria do fornecimento de água para as localidades de Ponta Negra, Bananal e Cordeirinho, beneficiando diretamente uma população de 18 mil habitantes.

– Este é mais um investimento da Cedae que visa aumentar a oferta de água no município de Maricá. Estamos realizando as ações de cadastramento de novos clientes e vamos continuar trabalhando para ampliar o abastecimento na região a fim de atender moradores e turistas – destacou o presidente da Cedae, Renato Lima do Espírito Santo.

Composto pela estação metálica de tratamento de água com capacidade de produzir 36 litros de água por segundo, o sistema ainda conta com elevatórias de água bruta e de água tratada, adutora de água tratada com 190 metros de extensão, reservatório com capacidade de armazenar um milhão de litros de água, tronco distribuidor com 313 metros de extensão e implantação de 1.050 novas ligações hidrometradas.