CDL une forças para incentivar consumo

A Câmara de Dirigentes Logistas de Niterói (CDL-Niterói) se reúne, na manhã dessa terça-feira (1) com dirigentes do Sindilojas e da Associação Comercial. O objetivo do encontro é a formalização de um convênio entre as três entidades para lançamento de uma grande campanha de incentivo ao consumo, a ser realizada no comércio lojista da cidade.

A reunião contará com a presença do presidente do Conselho da CDL, Joaquim Pinto; o presidente do Sindilojas, Charbel Tauil; e o presidente da Associação Comercial de Niterói, Luiz Paulino Moreira Leite. Na pauta da reunião, estará a formalização do convite que a CDL fará às outras duas entidades para que se unam a ela numa grande campanha de incentivo ao consumo no comércio da cidade.

A campanha, que ainda não foi batizada, será lançada no dia 16 de julho, Dia do Comerciante. De acordo com Joaquim Pinto, a campanha premiará os clientes que realizarem compras no comércio lojista de Niterói. Ainda segundo o Presidente do Conselho da CDL, serão duas modalidades de premiação. Uma modalidade será no formato de “raspadinha”, em que os clientes poderão ganhar descontos para serem usados no próprio estabelecimento onde a compra foi realizada. A segunda modalidade, será um prêmio em dinheiro por meio de sorteios. Nesse caso, Joaquim Pinto ressalta que os valores dos prêmios e a quantidade de sorteios ainda serão definidos.

O presidente do Conselho da CDL confirma que, “se o Sindilojas e a Associação Comercial de Niterói aceitarem participar da campanha em conjunto com a CDL, será um grande prazer porque isso agregará ainda mais a campanha, mas, caso não aceitem o convite, a CDL esclarece que arcará com os custos e fará a campanha sozinha.

Marcelo Feitosa