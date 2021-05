CDL Niterói completa 63 anos

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Niterói completa 63 anos de fundação. Por conta do quadro sanitário do novo Coronavírus, a entidade não fará nenhuma comemoração em respeito às medidas de segurança adotadas para o enfrentamento da Covid-19. Segundo Joaquim Siqueira Pinto, presidente do conselho da CDL Niterói, o quadro atual de crise econômica provocado pela doença é um momento que deve ser tratado com muita cautela.

Para ajudar a recuperação do setor lojista da cidade ele adiantou que a entidade está planejando, para o mês de julho, uma grande liquidação no comércio para fomentar as vendas. Mais uma ação nesses 63 anos de uma história de muitas crises superadas e de muitas dificuldades no movimento lojista em todas as esferas do empresariado.

“Ninguém esperava uma crise como essa. Além do fato do fechamento do comércio, tanto ano passado como neste, essa pandemia mudou muito o hábito de compra da população. Muitas pessoas estão optando pelo comércio eletrônico”, afirmou.

Justamente nesse cenário pós-pandêmico é que a CDL Niterói está com uma proposta de retomada das atividades econômicas a partir de uma restruturação do comércio da cidade, orientando e capacitando o empresariado e colaboradores de modo a preparar a categoria para disputar esse mercado.

“A CDL fez um convênio com o Sebrae e possamos a preparar uma companha para incentivar o comércio local e estamos fomentando a inclusão dos lojistas no marketing digital. Também estamos fechando essa semana um convênio com a Sicoob, uma cooperativa de crédito, para que a gente possa fazer empréstimos à população”, declarou.

Moreira César – A CDL divulgou uma nota na sexta-feira (14) repudiando a mudança do nome da Rua Ceoronel Moreira César para Ator Paulo Gustavo, afirmando que isso gera transtornos e despesas aos empresários da rua, pois eles terão que alterar todos os seus dados contratuais e cadastrais em todas as esferas públicas.

“O ator Paulo Gustavo merece o nosso carinho e nosso respeito, mas deveria ser feita outra homenagem, fosse um cinema, um teatro, uma praça, um busto, mas mudar o nome de uma rua comercial como a Moreira César impacta em custo para todos”, declarou.

História

Fundada em 15 de maio de 1958, a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Niterói, ao longo desses anos de atuação no mercado, se tornou uma entidade reconhecida como referência por sua ética, transparência e responsabilidade na prestação de serviços em defesa da classe do empresariado lojista do município fluminense.

Atualmente a CDL Niterói, com uma trajetória de lutas incansáveis pelo comércio e pelos empresários da Niterói, continua a construir sua luta, dia após dia, por todos que acreditam na força, na importância do trabalho e na união da entidade lojista que representa o comércio de Niterói e regiões. Seu objetivo é desenvolver ações para o crescimento profissional, visando assegurar que o trabalho dos profissionais do mercado varejista seja realizado, não apenas considerando a relevância no processo de desenvolvimento socioeconômico, mas, também, com ética e responsabilidade com o consumidor.