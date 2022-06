CDL-Niterói celebra seus 64 anos com homenagens

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) celebrou ontem (31) à noite os seus 64 anos de fundação. A comemoração foi marcada por homenagens e muita emoção. Personalidades de destaque na cidade receberam o Prêmio Mérito Lojista 2022. Entre os agraciados, o jornalista Jourdan Amóra, diretor de A TRIBUNA e do Jornal de Icaraí, e o prefeito Axel Grael.

Axel Grael, Prefeito de Niterói Jourdan Amóra, jornalista diretor de A TRIBUNA e Jornal de Icaraí

Inúmeras autoridades estiveram presentes na solenidade. O Prêmio Mérito Lojista para várias personalidades do setor varejista, autoridades e apoiadores das ações desenvolvidas entre 2021 e 2022. Presidente da CDL, Luiz Vieira falou sobre a história que a instituição possui com a cidade.

Gracielle Da Vince Pereira, Inovação e Tecnologia Dayse Monassa, Secretária Municipal de Conservação e Serviços Públicos de Niterói Lauro Garcia, sócio Laboratório Blessing

“Acho que a contribuição que a CDL fez para a cidade está no reflexo deste evento. Na realidade, credibilidade e confiança são fatores que a gente não compra, se conquista. E isso não se deve a mim enquanto hoje presidente, e sim a quem construiu isso. São 64 anos de história, de muita luta, muita perseverança, de discussões em várias esferas, seja federal, estadual ou municipal. Para mim é uma responsabilidade muito grande manter a CDL neste patamar. Já peguei em um nível alto, e manter isso é uma grande dificuldade, é um grande trabalho, que eu conto com a colaboração de vários empresários de Niterói”, afirmou Vieira, que destacou a importância do jornalista Jourdan Amóra para Niterói.

Luiz Césio Caetano, Presidente da Firjan Leste Fluminense Luiz Paulino Moreira Leite, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico de Niterói Uerles Macedo, Presidente do Grupo Navebras

“O Jourdan Amóra é uma personalidade histórica. É uma história viva da cidade que contribuiu muito para esses 64 anos da CDL na sua formação, concretização, no apoio às campanhas que fizemos, a todas as informações e encontros. E isso não tem preço. Então o que nós estamos fazendo hoje nessa homenagem para ele é muito pequeno em relação a tudo que ele representa. Ele é uma pessoa muito querida para o empresariado, para nossos diretores e conselheiros”, completou.

Rayssa Celles, chefe do 4º Departamento de Polícia de Área (DPA) Rodrigo Pegado, Clínica de Olhos Pegado

Emocionado, o jornalista agradeceu a homenagem e destacou a história da CDL-Niterói. “Como é bom registrar a continuidade de uma moderna entidade com uma geração jovem voltada para os desafios das sucessivas evoluções na ciência da comercialização e na arte do relacionamento humano. Esse espírito participativo é divino. Sinto-me feliz e agradecido por este momento proporcionado pelo presidente Luiz Vieira, seus diretores e conselheiros”, comentou.

Comte Bittencourt, ex-Deputado Estadual Sérgio Bousquet, presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Niterói e São Gonçalo – SINDIPANIFIC

O prefeito Axel Grael ressaltou o papel da CDL em Niterói, principalmente pela liderança exercida na interlocução entre poder público e o empresariado.

“A CDL tem uma capacidade de agregar muito importante. Eu tenho uma relação muito forte com o Luiz Vieira e com outros diretores da CDL. Estamos aqui prestigiando porque é uma casa importante de Niterói. Jourdan (Amóra) é uma das figuras mais queridas de Niterói. Ele tem a história da cidade na cabeça. Eu gosto muito de ler sua coluna, ele tem visão. É um olhar interessante para a cidade, pois é um olhar de quem reflete sobre Niterói. O que ele coloca ali são coisas que tem raízes na história e ele conhece isso também”, disse Axel.

Sylvio Guerra, Comandante do 4º Comando de Policiamento de Área da Polícia Militar Juliana Ventura e Silva Marinonio, Coordenadora do Sebrae Leste Fluminense

Também prestigiando o evento, o vice-prefeito Paulo Bagueira fez questão de agradecer o trabalho da CDL.

“A CDL sempre foi uma grande parceira de Niterói. Durante a pandemia, na articulação com o segmento, que participou e contribuiu com o governo nesse entendimento de criar os bons resultados para o município”, disse Bagueira.