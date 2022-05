CDL-Niterói celebra 64 anos de fundação

Na próxima terça-feira, 31, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) vai comemorar o aniversário de 64 anos, completados no último dia 15. A entidade foi fundada em 15 de maio de 1958 e é uma instituição reconhecida na cidade por lutar pela defesa dos comerciantes.

A instituição participa de eventos em todo o Brasil para representar a cidade e adquirir experiência para inovação e fortalecimento do comércio em Niterói. No mês do aniversário a diretoria participou da 56ª Convenção Nacional do Comércio Lojista, em Campos do Jordão, para um evento sobre novas tecnologias e comunicação com cliente.

“São histórias, de muitas lutas, discussões, propostas e sinto um orgulho muito grande. Aumenta muito o meu senso de responsabilidade em ter que manter a credibilidade, confiança e respeito que essa entidade conquistou ao longo desses 64 anos. Também temos trabalhado muito na questão das discussões das políticas públicas, de interesse do comércio em todas as esferas. Além disso trazemos para a CDL-Niterói palestras, cursos, informações, experiências, network para que juntos possamos, cada dia que passa, colaborar cada vez mais para o comércio e serviço da cidade”, contou Luiz Vieira, presidente da CDL-Niterói.

De acordo com a CDL-Niterói, a instituição é uma associação de classe, sem fins lucrativos, sem filiação política, partidária ou religiosa. Visa à aproximação dos diversos segmentos varejistas com o objetivo de tratar os interesses comuns ao comércio, propiciando troca de informações e cooperação entre os empresários.