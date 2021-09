CDL Niterói anuncia campanha natalina ‘Natal Premiado’

Durante o mês de dezembro, serão sorteados 24 vale-compras no valor de mil reais

Após um natal marcado pelo isolamento social, em que as famílias foram orientadas a evitarem reuniões de confraternização devido à pandemia do coronavírus, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL Niterói) anunciou nesta quarta-feira (29) o lançamento do ‘Natal Premiado’, campanha natalina promovida pela entidade que distribuirá mais de 30 mil em prêmios instantâneos.

Num modelo semelhante à campanha ‘Valorize Niterói’, realizada em julho deste ano, o ‘Natal Solidário’ fará sorteios diários de vale-compras no valor de R$ 500. Serão dois clientes contemplados diariamente, totalizando mil reais por dia, durante o período de 1º a 24 de dezembro. Cada prêmio será dividido em cinco vale-compras no valor de R$ 100 cada. A ideia é que o cliente possa utilizar os vale-compras em diferentes lojas da cidade.

A campanha ‘Natal Premiado’ também sorteará um aparelho celular Samsung S21, em sorteio a ser realizado no dia 24 de dezembro. Além disso, durante as semanas do mês de dezembro, haverá dois sorteios de um Day Use no Sitio Festa na Floresta, no Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói. Serão oito sorteios no total e os contemplados terão direito a mais três acompanhantes.

Campanha ‘Natal Premiado’ será realizada de 1º a 24 de dezembro

Assim como ocorreu na campanha anterior, a promoção será válida para as copras realizadas exclusivamente no comércio logista de Niterói e nos estabelecimentos credenciados pela CDL. A cada R$ 50,00 em compras, o consumidor tem direito a um cupom que deve ser cadastrado no site da campanha, ainda a ser divulgado pela CDL Niterói. Cada cupom cadastrado vai disponibilizar uma raspadinha virtual que o cliente poderá utilizar assim que acessar o site.

O presidente da CDL, Luiz Vieira, destaca que a campanha ‘Natal Solidário’ estará integrada à campanha ‘Natal da Esperança’, que será a campanha oficial da cidade, organizada pela Prefeitura de Niterói. “A prefeitura está realizando o ‘O Natal da Esperança’ e vamos fazer um trabalho em conjunto. Nós acreditamos que esse natal será o melhor dos últimos anos. Estamos saindo de uma pandemia e há grande expectativa entre as famílias. As pessoas estão querendo comemorar após tanta dificuldade, querendo celebrar a vida”, esclarece o presidente.

“Nós estamos acreditando que será um bom natal, pois a cidade estará muito bem enfeitada. Teremos um ‘papai-noel itinerante’, visitando as lojas da cidade e ajudando a fazer a campanha do natal”, acrescenta Luiz Vieira.