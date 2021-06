CDL lança campanha ‘Valorize Niterói’ para ajudar comércio local

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) vai promover a 1º edição do ‘Valorize Niterói’, um programa que vai oferecer descontos e prêmios instantâneos para os consumidores, com objetivo de impulsionar as vendas e possibilidade de queima de estoque nas lojas. A primeira fase será o período de inscrição para os empresários aderirem a campanha. E do dia 1º ao dia 17 de julho, acontecem os sorteios.

“Nosso objetivo é retomar a economia da cidade para ajudar as empresas nesse momento tão difícil que ainda estamos enfrentando. Muito mais do que ajudar as empresas, nós queremos valorizar o comércio local. Não é á toa que o slogan da nossa campanha é ‘Quem compra aqui, desenvolve e emprega aqui’. Vamos incentivar que comprem do comércio local”, explica Joaquim Pinto, presidente da CDL.

Na campanha serão sorteados todos os dias, exceto aos domingos, R$ 1.000 em prêmios. Serão dois vouchers de R$ 500 para que o ganhador possa usar nas lojas participantes. Além desse valor, o cliente também pode ganhar descontos.

A cada R$ 50,00 em compras, o consumidor tem direito a um cupom que deve ser cadastrado no site https://valorizeniteroi.qrsorteios.com.br. Cada cupom cadastrado vai disponibilizar uma raspadinha virtual. O comerciante que desejar, poderá oferecer descontos de 5% até 70%.

Com o objetivo de apoiar o comércio, a campanha será gratuita para os associados da CDL. Quem não for associado, mas quiser participar, deverá pagar R$ 200.

“A expectativa é que tenhamos um bom resultado nas vendas, que haja uma união dos comerciantes. Estamos com a parceria com a Associação Comercial e Industrial do estado do Rio de Janeiro nessa campanha”, ressalta Joaquim.

O empresário que quiser cadastrar a sua loja pode entrar no link do programa.