CDL e Procon promovem feira para negociação de dívidas

‘Quita Niterói’ oferecerá descontos e condições especiais para clientes inadimplentes quitarem seus débitos

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Niterói (CDL-Niterói) e a Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor (Procon-Niterói) se uniram para realizar um grande ‘feirão’ que oferecerá descontos e condições especiais para que clientes incluídos nos cadastros de proteção ao crédito (SPC ou Serasa) possam negociar a quitação de suas dívidas. O ‘Quita Niterói’ acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de outubro, das 9 às 18h, na sede da CDL, Centro de Niterói. O anúncio foi feito ontem (15) pelo presidente da CDL-Niterói, Luiz Vieira.

Farão parte dessa grande feira de negócios: bancos, concessionárias de serviços e estabelecimentos comerciais da cidade de Niterói. A ideia é oferecer ao consumidor que se encontra em situação de inadimplência, que está com o CPF cadastrado nos serviços de proteção ao crédito, a oportunidade de conseguir quitar sua dívida e recuperar o acesso ao consumo.

“Para aqueles que tiverem ‘pendências’ no SPC ou Serasa, essa será a oportunidade de ‘limpar’ o seu nome e com isso estar apto a voltar a fazer compras. Ou seja, uma vez que estamos caminhando para as festas de fim de ano, a realização desse feirão significa que nós estamos possibilitando o aumento da quantidade de consumidores aptos a comprarem a crédito no comércio da cidade”, explica o presidente.



O presidente da CDL-Niterói, Luiz Vieira, explica que o evento será ‘um grande balcão de negócios para quitação de dívidas.’

Esta é a segunda vez que a parceria CDL e Procon realiza a feira. A primeira foi em 2018. Um andar completo do prédio da CDL será disponibilizado para o evento. A organização garante que o ambiente terá controle de público, mediante distribuição de senhas de acesso. Também serão respeitadas todas as medidas de segurança de combate à pandemia do coronavírus, como uso obrigatório de máscara e disponibilidade de álcool em gel. Além disso, existe a possibilidade da feira também acontecer na modalidade online.

“O objetivo da feira é fazer com que o cidadão chegue aqui e saia com seu problema resolvido. Nós teremos aqui empresas dispostas a negociar: Enel, Águas de Niterói e tantas outras, estarão aqui conosco. Será um grande ‘feirão’ de liquidação de dívidas”, afirma Luiz Vieira.

O presidente da CDL lembra que os descontos especiais para quitação de dívidas é uma oportunidade exclusiva do ‘Quita Niterói’ e estarão disponíveis apenas durante os dias do evento. Os interessados em negociar seus débitos devem se dirigir à feira munidos apenas de um documento de identidade com foto e CPF.

A prefeitura de Niterói também participará da feira através de um representante da Secretaria de Fazenda, que estará no local para negociar dívidas de IPTU e ISS de contribuintes que se encontram em situação de inadimplência. Os consumidores que conseguirem negociar suas dívidas durante o evento, terão seu CPF retirado dos cadastros de proteção ao crédito (SPC ou Serasa) automaticamente, no momento da quitação. O evento será aberto a qualquer pessoa, de qualquer munícipio, e não apenas aos moradores de Niterói.