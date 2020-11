CCR Barcas promove operação especial para doação de sangue

Na próxima quinta-feira (5) a CCR Barcas vai promover a segunda campanha de doação de sangue da instituição, em parceria com o Hemorio. Os funcionários do centro de coleta de sangue vão montar as ilhas de doações na Estação Praça XV, no Rio, respeitando as determinações sanitárias para evitar o contágio pelo coronavírus. As doações poderão ser feitas das 9h às 16h e para informações de quem pode ou não doar sangue o telefone 0800-2820708 está disponível.

Essa será a segunda edição da campanha, que teve estreia em 13 de abril e somou 45 bolsas de sangue. A ação vai ser feita em concordância com todas as determinações das autoridades de saúde, em função das medidas preventivas para a contenção da pandemia do novo coronavírus. No primeiro evento as bolsas foram suficientes para atender até 180 pessoas.

“É fundamental contar com o apoio da população nesse momento. Como atividade essencial, a doação de sangue se faz ainda mais importante durante o momento que estamos vivendo. Estamos preparados para atender os doadores e pedimos que entrem em contato com nosso telefone para tirarem suas dúvidas”, explicou Luiz Amorim, diretor-geral do Hemorio.