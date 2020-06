CCR Barcas intensifica limpeza e higienização nas embarcações

A CCR Barcas segue intensificando a limpeza e a higienização das embarcações e estações, a fim de prevenir o contágio do novo coronavírus no transporte aquaviário. Antes de todas as travessias, colaboradores da CCR Barcas usando os equipamentos de proteção individual (EPIs) adequados aplicam nos barcos um detergente desinfetante concentrado para limpeza e desinfecção de superfícies hospitalares e equipamentos médicos. Já nos terminais, a ação acontece ao menos duas vezes por dia.

A Concessionária também instalou dispensers com álcool em gel a 70% nas estações e trabalha para manter os equipamentos sempre abastecidos, assim como os dispensers de sabonete líquido dos sanitários. A empresa informa, por meio de locuções, cartazes e vídeos nos terminais, e de banners na home page do site da CCR Barcas, as ações contra a propagação do vírus. Além disso, os médicos da Concessionária promovem diálogos diários de segurança com os colaboradores, a fim de que esses profissionais estejam preparados para se proteger e para orientar os passageiros sobre as medidas de prevenção no atual cenário de pandemia.

No âmbito operacional, as embarcações com sistema de ar condicionado estão navegando com as portas abertas, ação que ocorre, conforme aprovação da Capitania dos Portos do Rio de Janeiro. Para evitar aglomeração no interior das estações e nos barcos, as roletas estão programadas para que o número de passagens disponibilizadas seja exatamente igual ao número de assentos da embarcação da vez, de forma que somente passageiros sentados sejam transportados.