CCDIA supera dificuldades para seguir alfabetizando crianças carentes

Quem passa por uma modesta casa, localizada na Rua Áurea Lima, no Centro de Niterói, por vezes não imagina que aquele lugar faz a diferença na vida de quase 40 crianças carentes de comunidades da região. Na oitava reportagem da série de A TRIBUNA sobre instituições de apoio a crianças, será contada a história do Centro de Cooperação para o Desenvolvimento da Infância e Adolescência (CCDIA) que, em maio, completou 30 anos de atividades.

A coordenadora pedagógica da instituição, Cristiane Vilela, explicou como funciona o trabalho desempenhado pelo CCDIA. O público alvo é formado por crianças que estudam na rede pública municipal e estadual, em bairros que ficam no entorno do local onde está localizado o espaço. “O CCDIA Niterói desenvolve atividades na área pedagógica com as crianças das comunidades no entorno. Com reforço escolar, trabalho com voluntários de arte, informática. Todas as disciplinas pedagógicas desenvolvemos com grupos específicos aqui na instituição, com professores e voluntários”, contou.

Atualmente, 39 crianças, em situação de vulnerabilidade social, estão matriculadas no CCDIA. Cristiane lembra que a instituição faz parte de uma rede, na qual estão vários outros espaços de apoio à criança, que trabalham de diferentes maneiras. A coordenadora lembra que as escolas e o Conselho Tutelar encaminham, ao CCDIA os pequenos que carecem de reforço na área pedagógica.

“O público alvo da gente são crianças da rede pública de ensino, do primeiro segmento do ensino fundamental, dos seis até aproximadamente os 14 anos. A gente tem recebido também matrícula de crianças de São Gonçalo, que estudam em Niterói. A criança que precisa de uma educação mais especializada, no CCDIA é atendida na parte pedagógica”, explicou.

Cristiane recordou da época do início das atividades do CCDIA. A ideia partiu do professor Altair Assis, que até hoje atua na coordenação das atividades, e teve início com foco em crianças de rua. No entanto, após aproximadamente dois anos de trabalho, a equipe decidiu migrar para um imóvel, onde pôde centralizar os trabalhos e combater o crescimento da população infantil de rua.

“Quando o CCDIA começou, há 30 anos, o trabalho era com meninos de rua. Ficamos assim por uns dois anos, depois a gente entendeu que o trabalho com meninos de rua, se não tivesse uma equipe multidisciplinar interna na instituição, ficaria muito complicado. Foi quando o professor Altair revolveu mudar a veia do trabalho, para a prevenção, evitando que as crianças fossem para a rua. Hoje, nenhuma das crianças do CCDIA está fora da escola”, disse.

A longevidade e excelência do trabalho proporcionaram que o CCDIA ganhasse credibilidade. Cristiane relembra que a instituição é mantida apenas por doações de, em sua maioria, pessoas físicas que acreditam nas atividades propostas pelo Centro. A coordenadora ainda lembra que, graças às colaborações, é possível oferecer ás crianças carentes alfabetização do mesmo nível oferecido em escolas particulares.

“Estamos há 30 anos, nesta mesma casa, desenvolvendo esse trabalho com as escolas. A gente já é uma instituição conhecida em Niterói. O pessoal conhece o nosso trabalho que é sério. A gente alfabetiza as crianças com conteúdo programático de escola particular. Vivemos de doação e, por fazer um trabalho de excelência, as pessoas conhecem nossa idoneidade, investem financeiramente em nossa instituição para a gente investir no trabalho com as crianças”, prosseguiu.

Por fim, a coordenadora lembra que a pandemia trouxe desafios nunca vistos antes. Contudo, ela demonstrou alívio ao agradecer aos mantenedores que, mesmo com as dificuldades, seguiram colaborando normalmente, fazendo com que o CCDIA continuasse a oferecer apoio às crianças. As aulas tiveram que migrar para uma plataforma virtual que manteve o sucesso no trabalho de alfabetização.

“Todo mundo teve o baque financeiro. Mesmo em meio a tudo isso, respondendo como funcionária, a gente tem sido agraciado. Os mantenedores têm mantido, mediante tanta dificuldade financeira, nosso trabalho. Uma das nossas professoras sugeriu de montarmos uma plataforma virtual para manter as aulas, e foi bem sucedido, alfabetizando as crianças. Os mantenedores se envolveram também com a questão das cestas, que foi uma bênção para as crianças. O lanche virou cesta básica”, completou Cristiane.

Quem tiver interesse em colaborar com o CCDIA basta entrar no site ccdia.org que todas as instruções estarão lá.

Vítor d’Avila