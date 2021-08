CBF divulga protocolo para retorno do público aos estádios

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou um Protocolo de Retorno do Público ao Estádio. Para que o retorno da torcida aos estádios em competições coordenadas pela CBF seja autorizado, o documento elaborado pela Comissão Médica Especial e pela Diretoria de Competições (DCO) da entidade, descreveu em dez páginas as medidas de segurança qe deverão ser seguidas

O documento tem como objetivo guiar Federações, Clubes e administradores de estádio, com recomendações para o retorno gradativo e segura do público aos estádios, mas está sujeita à aprovação em reuniões extraordinárias dos respectivos conselhos técnicos das seguintes competições: Brasileirão Assaí 2021 (Série A), Campeonato Brasileiro Série B 2021 e Campeonato Brasileiro Série C 2021.

“O protocolo é o resultado do trabalho de uma equipe multidisciplinar, que pensa em todos os fatores que cercam uma partida de futebol profissional. Ressaltamos que presença de público depende da anuência das autoridades sanitárias locais. Nosso parecer leva em consideração o contexto atual do Brasil em relação ao combate à Covid-19. A qualquer momento, em caso de agravamento das condições da pandemia, este poderá ser modificado ou interrompido, se assim decidido em conjunto pela CBF e pelos clubes envolvidos”, destacou o presidente da Comissão Nacional de Médicos do Futebol (CNMF) e líder da Comissão Médica, Jorge Pagura.

O documento destaca ainda que só será permitida apenas a presença da torcida do clube mandante, e ainda inclui as recomendações de distanciamento social, uso de máscaras e higienização das mãos, além da exigência de realização de testes laboratoriais para a detecção da COVID-19 e de vacinação plena dos torcedores. O protocolo na integra está disponível no site oficial da CBF.