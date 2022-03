CBF define Hotel e Centro de Treinamento para Copa do Mundo

A Seleção Brasileira definiu hoje (10) onde vai treinar e se concentrar na Copa do Mundo no Catar, de 2022. A CBF comunicou que vistoriou 17 opções no país, porém a comissão técnica decidiu pela combinação Estádio Grand Hamad, local onde o clube Al Arabi manda suas partidas, e o Westin Doha Hotel & Spa. Os locais possuem apenas quatro quilômetros de distância entre a concentração da delegação, e o campo para realizar os treinamentos.

Segundo a entidade máxima do futebol brasileiro, os critérios de qualidade do gramado para treinamento, das instalações para hospedagem e também a logística de deslocamento para as partidas da equipe no Mundial, foram avaliados pela comissão.

“Nossa primeira visita ao Catar foi ainda em agosto de 2019, com o Luis Vagner (Gerente) e o Hamilton Correa (Administrador). Desde então, nós temos avaliado as opções para encontrar aquela que melhor atendesse a nossa demanda. Fizemos mais três vistorias ‘in loco’ ao longo dos últimos anos. Essa pro atividade e planejamento foram fundamentais. Agora que está tudo confirmado e pudemos anunciar oficialmente a nossa casa, temos a confiança de que nossas instalações estarão à altura da Seleção Brasileira”, definiu Juninho Paulista, coordenador da equipe, que já esteve por duas vezes no local.

Hotel em que a Seleção Brasileira ficará concentrada – Divulgação

A estrutura do Estádio Grand Hamad, que receberá os treinamentos da equipe de Tite, conta com gramado e vestiários de nível internacional, além de arquibancada e instalações prontas para receber a imprensa mundial. A CBF, contudo, vai complementar o espaço com uma academia de ponta, sala para entrevistas coletivas, centro de mídia e também um espaço de convivência para os jogadores convocados receberem seus familiares.

Por fim, já classificado para a Copa do Mundo, o Brasil ainda tem compromissos pelas Eliminatórias. No final do mês, recebe o Chile, no Maracanã, no dia 24, e depois viaja para a altitude de La Paz, onde enfrenta a Bolívia, no dia 29.