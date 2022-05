CBF altera data de jogo do Vasco após pedido da Ferj

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou na madrugada desta terça-feira (10), que fará alteração de data e horário na partida entre Vasco e Bahia, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A partida que seria no próximo domingo (15) às 16h, foi transferida para a próxima segunda-feira (16), às 19h.

A mudança veio após a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), acatar ao pedido da Polícia Militar para que não haja dois jogos na cidade do Rio de Janeiro na mesma data, já que o Botafogo jogaria no Estádio Nilton Santos no mesmo horário. Com isso a Ferj encaminhou um ofício à CBF solicitando a troca da data.

A mudança desagradou o time de São Januário, que se manifestou sobre o ocorrido por meio das suas redes sociais, alegando que não havia sido notificado previamente sobre a alteração e buscará reverter a situação.

O vice-presidente do Vasco da Gama, Carlos Osório comentou sobre o fato. “Isso nos surpreendeu muito. É o nosso próximo jogo, não estamos falando de rodadas para frente. Nossa torcida e comissão técnica, todo mundo está trabalhando o planejamento juntos. Fazer uma mudança dessa sem sequer comunicar é inusual, surpreendente e, na minha visão, equivocada”, disse.

O cruz-maltino alega ainda que a mudança repentina trará prejuízos ao clube e aos torcedores, já que muitos se programaram para assistirem a partida no estádio neste domingo.