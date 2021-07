Cavalo abandonado é resgatado no Parque da Colina

Um cavalo abandonado e que circulava pelas ruas foi resgatado pela equipe da Guarda Municipal de Niterói próximo ao Parque da Colina, na manhã desta quarta-feira (7).

A situação, apesar de expor a riscos pedestres e motoristas, lamentavelmente é comum nas regiões que conservam hábitos rurais no município de Niterói. “Certa vez, passei por um susto enorme com um cavalo solto na estrada do Rio do Ouro. Quase colidi meu carro contra o animal. Freei bruscamente e o carro que estava em minha traseira quase bateu em mim”, conta Tadeu dos Santos, programador, 33 anos.

Nestes casos, o procedimento adequado é fazer contato com a Guarda Municipal, pelo número 153, solicitando a remoção do animal. Uma equipe ambiental especializada faz a remoção e encaminha o animal será para um curral consorciado em Itambi, distrito de Itaboraí, para os devidos cuidados.