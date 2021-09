Causa Animal: RJPET leva pauta ao município de Teresópolis

O secretário de Estado de Agricultura, Marcelo Queiroz, responsável pelas políticas públicas de Proteção e Bem- Estar Animal, esteve no município de Teresópolis, na Região Serrana, com objetivo de alinhar ações conjuntas na área da Proteção Animal.

Além de apresentar os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na pasta, o secretário entregou uma doação de 500 quilos de ração, recebidas através de doadores da causa.

Na ocasião, a Primeira-dama, Paula Schütte Claussen, madrinha do bem-estar animal no município, recebeu uma homenagem do Governo do Estado pelo trabalho e engajamento nas ações promovidas em Teresópolis em prol dos animais.

“Primeiro agradecer a primeira dama, Paula Claussen que se empenha totalmente na causa animal na cidade. Dizer que essa ração doada, não teve verba pública empenhada. E que a pauta surgiu através uma solicitação do próprio prefeito, Vinicius Claussen, que está dando total atenção as políticas de proteção animal. A ideia é planejar e atuar de forma mais efetiva no município”.

Participaram também do encontro o Prefeito Vinicius Claussen, o deputado federal Hugo Leal e a voluntária da Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal – COPBEA – Beatriz Osório.

O deputado Hugo Leal, firmou o compromisso de enviar, por meio de emenda parlamentar, verba para a construção do novo CTA e empenho em destinar recursos para o programa de castração continuado.

Denúncias e pedidos de fiscalização para Teresópolis

Podem ser feitas à Ouvidoria Geral do Município pelos telefones 162 e (21) 2742-5074, pelo Whatsapp (21) 98126-4038, pelo email ouvidoria@teresopolis.rj.gov.br e também através do aplicativo e-Ouve.

Todas as demandas serão encaminhadas à Coordenadoria de Proteção e Bem-estar Animal do município.