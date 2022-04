Catedral de São João Batista de Niterói segue tradição no Sábado de Aleluia

Nesse sábado (16), para os católicos o Sábado de Aleluia, a Igreja vivencia a espera da ressurreição de Jesus e a missa está marcada para às 10h. A partir das 19h, na Catedral de São João Batista no Centro de Niterói, vai acontecer a Vigília Pascal.

A Arquidiocese de Niterói divulgou que a celebração começa pela bênção do fogo e do Círio Pascal, uma grande vela que representa a luz do Cristo ressuscitado. Durante o ritual, os católicos renovam as promessas batismais.

Nas Paróquias – Em todas as 86 paróquias, incluindo as Quase-Paróquias e Paróquias militares da Arquidiocese, haverá as celebrações próprias da Semana Santa.