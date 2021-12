Catamarã de Charitas retorna com movimento 90% menor

O Catamarã de Charitas retomou as operações nesta sexta-feira (4), com as viagens que ligam o bairro da Zona Sul de Niterói à Praça XV, no Centro do Rio de Janeiro. No entanto, a alta tarifa somada à falta de costume do usuário em utilizar o serviço, que ficou interrompido por mais de um ano e meio, fizeram com que o movimento fosse cerca de 90% menor do que antes da pandemia da Covid-19.

De acordo com a concessionária CCR Barcas, que opera o catamarã, um total de 632 passageiros utilizou o serviço durante todo o dia. Para efeito de comparação, antes da pandemia da Covid-19 a média era de 6.400 pessoas. A operação da linha Charitas do sistema aquaviário foi retomada conforme determinação da Resolução 1.462, publicada no Diário Oficial do Estado, no dia 20 de novembro.

Dessa forma, as viagens acontecerão em intervalos de uma hora, de segunda a sexta-feira, em dois períodos distintos: de 6h15min às 10h15min (no sentido Charitas X Praça XV) e 6h45min às 10h45min (no sentido Praça XV X Charitas); 17h às 19h (no sentido Charitas X Praça XV) e 16h30min às 19h30min (no sentido Praça XV X Charitas). A tarifa é de R$ 19.

Linha Araribóia x Praça XV

As barcas da linha Praça Arariboia X Praça XV retornou à grade original de horários deste o dia 18 de novembro, com viagens acontecendo conforme o sistema de intervalos de 15 minutos entre as partidas e de 10 minutos nos períodos de rush (das 6h30 às 10h no sentido Niterói-Rio, e das 16h30 às 20h30 no sentido Rio-Niterói). Em ambos os casos, a concessionária CCR Barcas volta a aplicar a grade convencional, em cumprimento à Resolução Setrans 1.462 de 18 de outubro de 2021.