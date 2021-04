Catamarã Charitas pode voltar a circular

A retomada de dois serviços oferecidos pela Barcas S/A foi solicitada pelo deputado estadual Felipe Peixoto (PSD) à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj). Um deles é a volta do catamarã que liga Charitas, em Niterói, à Praça XV, no Centro do Rio, interrompido em 2020, no início da pandemia. O outro é a redução dos intervalos de circulação das barcas que fazem o trajeto Praça XV-Praça Araribóia, no Centro de Niterói, ampliado sem aviso prévio ou justificativa. Nas indicações feitas à mesa diretora da Casa o parlamentar reforça que, além de fundamentais para os passageiros que fazem diariamente a travessia entre os dois municípios, os serviços são necessários para minimizar os riscos de contágio da Covid-19.

“Num momento em que intensificamos as medidas de isolamento social é fundamental e urgente que os meios de transporte se adequem para proporcionar mais comodidade aos passageiros, com medidas que reduzam as aglomerações. Infelizmente não foi isso que aconteceu no caso das Barcas S/A. Do jeito que está enfrentamos sérios riscos à saúde pública. Por isso vamos lutar junto ao Governo do Estado para a retomada desses serviços”, garante o deputado Felipe Peixoto.