‘Castrofolia’ teve governador pagodeando, enquanto pacientes agonizam por leitos

Depois da festa de aniversário na Região Serrana do Rio de Janeiro, no último fim de semana, ontem (31) circulou pelas redes sociais um vídeo do governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), cantando pagode em uma festa em meio à pandemia de Covid-19.

As imagens da festa com direito a pagode de mesa foram feitas na casa do deputado estadual Max Lemos (PSDB), em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. No vídeo, o governador aparece sem máscara, assim como os músicos que o acompanham. Apesar disso, é possível verificar que há álcool em gel em cima da mesa onde o grupo estava.

Em nota, o Palácio Guanabara informou que se trata de uma gravação feita em fevereiro, portanto antes das medidas restritivas adotadas pelo Estado no chamado recesso sanitário do “superferiado”.

A assessoria de Max Lemos lembrou que, quando o samba ocorreu, não estavam em vigor as medidas restritivas de isolamento social.