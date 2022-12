Castro, sobre Lula: ‘Vamos trabalhar juntos’

O governador reeleito do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), que contou com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que deixa o governo a partir de amanhã (1º de janeiro de 2023), disse que quer manter uma relação cooperativa com o novo mandatário do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

De acordo com Castro, a ideia é “fazer com que o Rio de Janeiro deixe de ser o filho problemático da Federação”.

A fala se dá no contexto em que Bolsonaro deixa o país, rumo aos Estados Unidos, evitando, assim, passar a faixa presidencial ao presidente eleito, Lula.

Acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano (PT), o governador fluminense assegurou que participará da posse do petista, em Brasília.

“Não tem como agir diferente. O povo escolheu (Lula). Vamos trabalhar juntos”.