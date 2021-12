Castro afirma que decisão final sobre réveillon no Rio sairá após encontro com Paes

Governador afirmou que reunião acontece na próxima semana

Logo após o prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), anunciar o cancelamento da programação oficial de festas do réveillon 2022 na cidade, o governador Cláudio Castro (PL), declarou que a decisão final das autoridades sobre o tema só será definida na próxima semana, após a realização de reunião entre os chefes do Executivo municipal e estadual. Também está prevista a participarão de membros dos comitês científicos da capital e do estado.

“Falei há pouco com o prefeito Eduardo Paes e decidimos, juntos, que faremos uma reunião na próxima semana para uma decisão final sobre as festas do réveillon. Nesse encontro, participarão técnicos da saúde do Estado e do município”, declarou Castro em sua conta no Twitter, no início da tarde deste sábado (4).

Momentos antes, por volta das 7h, o prefeito Eduardo Paes comunicou, também no Twitter, que a cidade do Rio de Janeiro não realizaria festa de réveillon este ano na Praia de Copacabana e em outros pontos da cidade, como tradicionalmente ocorre. A decisão, segundo post do prefeito, foi motivada devido ao recente posicionamento do Grupo Técnico de Assessoramento a Eventos de Saúde Pública, o comitê científico estadual. A junta de especialistas desaconselhou a realização do evento em seu modelo clássico, com grandes aglomerações e sem uso de máscara, diante das incertezas geradas pelo avanço da nova variante do coronavírus, a Ômicron.

No entanto, o parecer dos especialistas que assessoram a Secretaria de Estado de Saúde (SES) se opõe ao do comitê científico do município, que corroborou, na semana passada, os planos da prefeitura para o réveillon, contanto que o cenário epidemiológico da cidade permaneça como está. Pelo Twitter, Paes disse que valeria a decisão mais restritiva.

O posicionamento do comitê científico estadual, no entanto, é preliminar. Uma nova reunião para debater o tema, com a presença do comitê científico municipal, estava programada para as próximas semanas, como afirmou recentemente o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe. A ideia é que o encontro, que agora passará a contar com as presenças de Castro e Paes, aconteça na próxima quarta-feira (8).

Segundo a Riotur, a festa de réveillon de 2022 ainda não tinha patrocínio oficial. Nas redes sociais, Paes afirmou que tomava a decisão com tristeza, mas que “não temos como organizar a celebração sem a garantia de todas as autoridades sanitárias. Infelizmente não temos como organizar uma festa dessa dimensão, em que temos muitos gastos e logística envolvidos, sem o mínimo de tempo para preparação”, lamentou o prefeito.

Em entrevista coletiva horas após o anúncio do cancelamento das festas, Paes disse ainda ter sido surpreendido com o parecer preliminar do comitê estadual.

“Eu vinha conversando com o governador Cláudio Castro. Ontem, inclusive, falei com ele, e nós tínhamos tomado a decisão de aguardar até o dia 10, até o final da semana que vem. Esperando a evolução do quadro para tomar a decisão final sobre o réveillon. Mas fui surpreendido, ontem, pela decisão do comitê científico do estado, entendendo que a festa representava um risco”, afirmou.

Paes também destacou que vinha mantendo o planejamento inicial da festa da virada com base no parecer do comitê que o assessora.

“Numa reunião ordinária, eles (se referindo ao comitê municipal) disseram: ‘Olha, o réveillon pode ser tocado. Não há nenhum elemento novo que se atente a possibilidade de uma nova cepa Ômicron. Mas não há nenhum elemento novo que leve a decisão de cancelar o réveillon’. Por isso, eu vinha mantendo, apesar de todos os cancelamentos (se referindo a outras cidades brasileiras). O comitê científico tem pessoas de respeito e não são amigos do prefeito”, finalizou Paes.