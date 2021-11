Castramóvel em Maricá atende 220 caninos e felinos em Inoã

As atividades do castramóvel continuam na cidade de Maricá. Nessa quinta-feira (11) está previsto o atendimento de 123 animais, entre cães, cadelas, gatos e gatas. Com essa ação a Prefeitura de Maricá finaliza o projeto iniciado esse ano. Na ação da quarta-feira (10), também no entorno da Escola Municipal Marisa Letícia Lula da Silva, em Inoã, foram 220 animais castrados gratuitamente.

Segundo o coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes, o castramóvel traz benefícios importantes aos locais por onde passa, promovendo mudanças sociais.

“O objetivo de trazer o castramóvel a Inoã é atender a grande demanda da região. Muitos animais da localidade são criados soltos nas ruas (por conta do ambiente que mescla rural e urbano), e isso pode trazer reproduções indesejadas e aumentar os animais em situação de rua. Com essa ação estratégica, ajudamos os moradores a participarem do Programa Municipal de Controle Reprodutivo e evitarem transtornos”, afirmou.