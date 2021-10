Castramóvel com inscrições abertas em Inoã

Um caminhão vai percorrer as escolas do distrito de Inoã realizando a castração de animais domésticos. As inscrições já estão abertas para o Programa de Controle Reprodutivo de cães e gatos de Maricá. Entre as escolas que receberão o Castramóvel estão: Marisa Letícia Lula da Silva, Municipalizada de Inoã, Darcy Ribeiro, Romilda dos Santos, Ministro Luis Sparano e Oswaldo de Lima Rodrigues. As senhas serão entregues por ordem de chegada, evitando aglomerações.

“O Castramóvel é uma ferramenta importante no nosso programa de controle reprodutivo, pois realizamos uma grande quantidade de cirurgias em dois dias e levamos a estrutura para atender diversos pontos na cidade”, ressaltou Fabiano Novaes, coordenador de Proteção Animal.

Inscrições

Os tutores devem ser maiores de 18 anos e levar cópias do documento de identidade, CPF, comprovante de residência de Maricá, comprovante de rendimentos e qualquer comprovante de renda familiar de até três salários-mínimos — o projeto é destinado preferencialmente às pessoas de baixa renda.

É necessário que os tutores usem máscara e, preferencialmente, levem sua própria caneta. Os cães devem ser levados no dia da inscrição para coleta de sangue (não há necessidade de levar os felinos) e podem ser inscritos dois animais por cadastro de pessoa física (CPF) do tutor.

De acordo com as regras de castração, os cães ou gatos deverão ter entre 5 meses e 6 anos de idade e não serão feitas cirurgias em animais no cio, prenhas, em lactação ou animais braquicefálicos (boxer, shih-tzu, pug, gato persa, dentre outros).

Serviço – Inscrições para o Castramóvel:

*E.M Marisa Letícia Lula da Silva

Rua Esperança, Lote: 19, Quadra:19 – Chácara de Inoã

Triagem: 14/10 (5ª feira)

Entrega de exames: 18/10 (2ª feira, às 10h)

GATA: 11 vagas GATO: 20 vagas CÃO: 21 vagas

*Municipalizada de Inoã

Rodovia Amaral Peixoto Km 17, Inoã

Triagem: 19/10 (3ª feira)

Entrega de exames: 22/10 (6ª feira, às 10h)

GATA: 11 vagas GATO: 20 vagas CÃO: 21 vagas

E.M Darcy Ribeiro

Rua Euclides Paulo da Silva s/nº – Inoã

Triagem: 21/10 (5ª feira)

Entrega de exames: 25/10 (2ª feira, às 10h)

GATA: 11 vagas GATO: 20 vagas CÃO: 21 vagas

E.M Romilda dos Santos

Minha Casa Minha Vida de Inoã

Triagem: 26/10 (3ª feira)

Entrega de exames: 03/11 (4ª feira, às 10h)

GATA: 11 vagas GATO: 20 vagas CÃO: 21 vagas

E.M Ministro Luiz Sparano

Rodovia Amaral Peixoto Km 13, Spar

Triagem: 27/10 (4ª feira)

Entrega de exames: 03/11 (4ª feira, às 15h)

GATA: 12 vagas GATO: 20 vagas CÃO: 21 vagas

E.M Oswaldo de Lima Rodrigues

Estrada dos Cajueiros s/nº

Triagem: 04/11 (5ª feira)

Entrega de exames: 08/11 (2ª feira, às 10h)

GATA: 12 vagas GATO: 20 vagas CÃO: 21 vagas