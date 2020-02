Castração de animais é um ato de amor

O município de Itaboraí ainda não disponibiliza o serviço de castração de animais mas na Região Metropolitana as cidades de Niterói, São Gonçalo e Maricá oferecem o procedimento de forma gratuita e com pouca burocracia. Controle populacional de cães e gatos, queda no desenvolvimento de câncer de mama e próstata e também diminuição do estresse nos animais são algumas das vantagens da castração. Veterinários recomendam a cirurgia, garantem a eficácia e consideram um ato de amor aos peludos e bichanos.

A veterinária Christiane Schurt, responsável por uma clínica veterinária em Icaraí, diz que a castração é um ato de amor aos animais. Ela realiza o procedimento em todos os animais que deixa disponíveis para adoção. “Tem oito anos que comecei a organizar e doar os animais e eu só faço a doação de cachorros e gatos castrados. Isso é bom para diminuir as chances de tumor de mama em até 90%, além de diminuir a ansiedade e o estresse dos bichinhos. A rede pública tem um serviço maravilhoso de castração e temos que incentivar os donos dos bichinhos a dar essa chance para os gatos e cachorros”, conetou.

Foi justamente isso que a publicitária Marilza Jandres, 34 anos, fez com sua vira lata Bela, de um ano e três meses. “Eu resolvi castrar ela pois era muito agitada e não conseguia conviver bem com o meu outro cachorro, o Luque. A recuperação dela foi ótima e ela ficou mais calma, apesar de ainda ser muito ativa. Hoje em dia ela é um amor, dócil e muito mais tranquila”, recomendou.



A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Subsecretaria de Vigilância e Saúde, informou que no momento não oferece esse tipo de serviço. Mas que está em processo de finalização de um projeto para criação de uma Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ); e ainda estuda a possibilidade de parceria com uma faculdade de veterinária no município.

NITERÓI

Em Niterói as castrações acontecem no Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos (CCPAD) da Secretaria de Meio Ambiente, de forma gratuita, no bairro do Fonseca. Para o início de abril estão previstas 700 vagas para o procedimento, o mesmo quantitativo ofertado em janeiro passado. “A castração de animais, hoje, é o principal instrumento para combater o abandono de animais na cidade, por isso estamos investindo cada vez mais”, contou Marcelo Pereira que é coordenador do CCPAD. Para conseguir a vaga é preciso levar, no dia que ainda será divulgado pela prefeitura, original e cópia do RG, CPF e comprovante de residência de Niterói e a pessoa terá direito a duas vagas. Nessa primeira triagem não é necessário levar o animal.

SÃO GONÇALO

O município de São Gonçalo conta com o Centro Municipal de Castração de Pequenos Animais, no bairro Amendoeira, e mais de 900 animais na fila de espera para castração gratuita. De acordo com nota para realizar o agendamento da cirurgia, é preciso ser morador de São Gonçalo e apresentar na ocasião RG, CPF e comprovante de residência o que dá direito até três castrações por CPF. “A importância de se ter um centro de castração municipal, além de controlar a população animal de rua, visa também controlar as principais zoonoses. Isso é um grande avanço no controle de prevenção de algumas doenças importantes para a saúde pública no município”, afirmou Márcio Barreiros Fernandes, coordenador da Vigilância Sanitária de São Gonçalo.

MARICÁ

Em Maricá a castração gratuita acontece na Coordenadoria de Proteção Animal, no Parque Eldorado. De acordo com a recomendação da administração municipal os animais devem ter entre cinco meses e seis anos de idade, pesar entre 3 kg e 20 kg e não são realizadas cirurgias em animais no cio, prenhas, em lactação ou de animais braquicefálicos, como boxer, shith-zu ou pug. São realizadas, em média, 200 castrações por mês pelo programa. Para realizar o cadastro para o procedimento, apenas um por pessoa, é preciso apresentar cópia do RG, CPF e comprovante de residência no município de Maricám além de comprovante de rendimentos, NIS (Número de Inscrição Social), cartão Mumbuca, bolsa-família ou BPC (Benefício de Prestação Continuada), pois o projeto é destinado a moradores que não têm condições de arcar com as despesas de uma cirurgia em clínica veterinária.

SERVIÇO:

Niterói

Centro de Controle Populacional de Animais Domésticos

Travessa Luiz de Matos, 105

Bairro: Fonseca

Informações pelo telefone (21) 3607-8569

São Gonçalo

Centro Municipal de Castração de Pequenos Animais

Rua Domingo da Costa, s/n

Bairro: Amendoeira

Informações pelo e-mail centrodecastracaosg@pmsg.rj.gov.br

Maricá

Coordenadoria de Proteção Animal

Rua Pref. Hilário Costa e Silva, 100

Bairro: Parque Eldorado

Informações pelo telefone (21) 2637-2054 ramal 481