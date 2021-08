Cassação de Flordelis deve ser votada nesta semana

A cassação do mandato da deputada federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) deve entrar na pauta de votações da Câmara dos Deputados nesta semana. A informação foi concedida pelo presidente da Casa, deputado Artur Lira (PP-AL), na manhã desta segunda-feira (9). O Plenário da Casa irá votar o parecer do Conselho de Ética, que recomendou pela cassação da parlamentar, ré por ser apontada como mandante da morte de seu marido, pastor Anderson do Carmo.

Com 16 votos favoráveis e apenas um contrário, o Conselho de Ética da Câmara decidiu, em sessão realizada no dia 8 de junho, que a deputada federal Flordelis (PSD-RJ) deve perder o mandato por ser acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho de 2019, em Pendotiba, na Região Oceânica de Niterói.

Os deputados aprovaram o relatório do deputado Alexandre Leite (DEM-SP), apresentado na semana anterior à votação na Comissão. O único favorável à deputada foi de Márcio Labre (PSL-RJ). Em 13 de junho, a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados rejeitou por unanimidade recurso apresentado pela deputada contra decisão do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que aprovou em junho a perda do mandato.

Dois julgamentos

Além da votação no plenário da Câmara, Flordelis aguarda outro julgamento, em relação à acusação de homicídio. No dia 6 de maio, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, decidiu oferecer denúncia contra a deputada e outras dez pessoas pela morte do pastor Anderson. Flordelis responderá por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima), tentativa de homicídio, uso de documento falso e associação criminosa armada. O tribunal ainda não marcou a data.

Recordando

O pastor Anderson do Carmo, marido de Flordelis, foi assassinado na madrugada do dia 16 de junho de 2019, na casa onde vivia com a família, no bairro do Badu, Região de Pendotiba, em Niterói. Após um ano de investigações, Flordelis foi apontada pelo MPRJ como a mandante, e teria contado com a participação de outros filhos no planejamento do crime. Filho biológico de um casamento anterior da deputada, Flávio dos Santos Rodrigues é apontado como autor dos tiros que vitimaram Anderson.