Casos graves de Covid-19 desaparecem de Niterói

Os boletins divulgados pela Secretaria de Saúde de Niterói mostram que faz três semanas que não há morte na cidade por Covid-19, e depois de dois nos do primeiro óbito, a ocupação de leitos de UTIs para tratamento da doença nas redes pública e particular foram zeradas. Além disso, o poder municipal planeja o calendário de vacinação da quarta dose do imunizante contra o novo coronavirus para idosos acima de 80 anos. Na quarta-feira, o comitê científico municipal se reunirá para deliberar a aplicação, e decidir sobre a liberação do uso de máscaras em lugares fechados.

Atualmente, quatro pessoas estão internadas em enfermarias para o tratamento contra a Covid-19 no município, sendo duas em unidades particulares, e os outros pacientes no Hospital Municipal Oceânico Gilson Cantarino, arrendado pela prefeitura em 2020 para combater a doença, informou inicialmente O Globo.

Os dados do painel epidemiológico divulgados pela prefeitura de Niterói também indicam evolução no combate a doença respiratória. Entre os dias 13 e 19 de março, não houve registros de novos casos da doença. Antes, entre 6 e 12 deste mês, foram somente 24 casos. Apesar de estarem sujeitos a mudanças por causa da confirmação da doença posteriormente em testes, a tendência é de queda. Em janeiro houve um pico de casos da variante Ômicron, que foi responsável pela positividade de 52% dos testes de Covid.

Para o secretário Municipal de Niterói, Rodrigo Oliveira disse que essa evolução está relacionada ao alto índice de imunização da cidade. Cerca de 83,4% já tomou duas doses da vacina. São 37,6% com a dose de reforço no braço. Por isso, o município deve divulgar durante esta semana sobre a quarta dose da vacina.

“Niterói realizou ações eficazes de enfrentamento à pandemia, baseadas nas experiências científicas e internacionais. Além disso, a população do município também colaborou seguindo as medidas de proteção. Essas ações, combinadas com a alta cobertura vacinal, permitiram esse cenário positivo que vivemos hoje. Apesar desses números positivos, é importante não relaxarmos e reforçarmos a necessidade de adultos de 18 a 59 anos tomarem a terceira dose e de adolescentes e crianças receberem a segunda dose”, disse ao Globo.

Uma das pautas da reunião do comitê será sobre a liberação do uso de máscaras em locais fechados. Recentemente, no dia 11, o prefeito Axel Grael (PDT) desobrigou em decreto o uso do utensílio de proteção. Na última semana, a Prefeitura de São Gonçalo, vizinha a Niterói, seguiu o decreto estadual e liberou o uso da máscara nos lugares fechados. A reunião está prevista para esta quarta-feira.

Vacinação em Niterói

Atualmente, Niterói realiza a repescagem para atender os munícipes de todas as faixas etárias, que ainda não completaram o esquema vacinal. Além do mais, crianças de 5 a 11 anos estão recebendo a primeira e segunda dose. Adolescentes de12 a 17 anos, com comorbidade e deficiência permanente, estão recebendo o imunizante de reforço, depois de cinco messes da segunda aplicação. Em Niterói, a quarta doses está sendo aplicada somente para imunossuprimidos com intervalo de quatro meses da terceira aplicação.