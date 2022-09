Casos de violência política aumentam na reta final da campanha eleitoral

Recente estudo da UniRio, feito pelo Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade, levantou que, só entre janeiro de 2019 – início do governo Bolsonaro – e junho de 2022, ocorreram 1.209 ataques a políticos, no Brasil. O crescimento da violência política foi de 335% no período. Só em 2022, 45 lideranças políticas foram assassinadas.

No primeiro semestre do corrente ano, foram identificados 214 registros. No mesmo período de 2019, quando o estudo iniciou, foram 47 casos. A pesquisa do Observatório mapeia crimes como homicídios (incluindo os de familiares), atentados, ameaças e sequestros (também de familiares) de lideranças políticas.

No Rio, o caso mais recente de ameaça à vida de um político foi com o atual vereador do Rio, Chico Alencar (PSOL). Ontem, o parlamentar foi informado que a Polícia Civil pediu quebra de sigilo do perfil do Instagram que, por meio de mensagem, ameaçou a vida de Alencar.

De acordo com a advogada Vanessa Lima, é importante destacar que o caso de Luciana Novaes se trata de violência política de gênero, “que tem a intenção de afastar mulheres de cargos e da política”.

Ela cita a lei 14.192/2021, sancionada para prevenir e combater essa modalidade criminosa, que acontece, segundo a profissional, muitas vezes, através da violência psicológica e da humilhação. “Toda ação, conduta ou omissão, cuja finalidade é impedir, obstaculizar ou restringir os direitos políticos da mulher, configuram violência política de gênero” – explica.

Vanessa orienta que as vítimas devam procurar a Delegacia de Polícia da localidade; além do Ministério Público Eleitoral.

Assédio e ameaça

A ex-vereadora do Rio de Janeiro e atual candidata à deputada federal, Luciana Novaes (PT), foi vítima de assédio sexual, ameaça e intimidação, por parte de um cidadão desconhecido, na última terça (27), na região das barcas, enquanto fazia campanha, numa área próxima ao Terminal Rodoviário João Goulart, no Centro de Niterói.

Ela afirma que um homem sussurrou em seu ouvido, dizendo que a petista “aprontava muito na faculdade” e a convidou para beber. Assustada, a ex-parlamentar carioca – que, em 2003, foi vítima de uma bala perdida no campus do Rio Comprido da Universidade Estácio de Sá, na zona norte do Rio – disse a ele que não bebia. A irmã de Novaes se aproximou para saber o que estava ocorrendo e o rapaz respondeu que estaria “falando com ela (Luciana Novaes) e não com você (a irmã da petista)”.

Na tentativa de conter o rapaz, a equipe de Luciana acionou a Guarda Municipal de Niterói; mas o cidadão, num tom ameaçador, disse que “iria ali, ‘tomar duas’, e que iria voltar” – relatou a candidata, acrescentando que a guarda a aconselhou a ir embora com sua equipe, porque o rapaz portava uma mochila de procedência duvidosa.

“Esse tipo de violência tem, também, o objetivo de calar as mulheres. Não somos respeitadas, nem na condição de mulher, nem como deficientes” – indignou-se a petista.

No mesmo dia, a candidata registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), no Centro do Rio.

Em nota, a Guarda Municipal de Niterói informou que mantém equipes realizando rondas diárias na Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro da cidade, no objetivo de realizar patrulhamento preventivo e ordenamento urbano.

“Os agentes estão à disposição para atender a qualquer cidadão, caso sejam acionados durante o patrulhamento ou através do número 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp)” – informa a assessoria.