Doença mortal, casos de meningite meningocócica aumentam no Rio de Janeiro

Postos de saúde oferecem vacinas para crianças, adolescentes e trabalhadores da saúde

Acendeu o sinal amarelo.

De acordo com o Sistema de Informação de Agravos Infecciosos de Notificação (Sinan), o número de casos de meningite no estado de janeiro a agosto de 2022 aumentou 55,5% em relação ao mesmo período de 2021. Até agosto deste ano houve 977 casos da doença e 28 de meningite meningocócica.

Uma doença fatal, cuja epidemia vitimou muitos brasileiros em 1974. Boa parte do país não ficou sabendo porque os militares que governavam o Brasil determinaram que o assunto fosse censurado no rádio e na TV.

Embora não tenha havido surto da doença no estado, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) alertou os pais e responsáveis sobre a importância da vacinação de crianças e adolescentes. Além de mortal, outra característica da meningite meningocócica é a sua impressionante velocidade de contaminação, principalmente em lugares fechados (ônibus, trens, metrôs).

Já a Campanha Nacional de Vacinação contra a Pólio e a Campanha de Vacinação Múltipla terminam nesta hoje (30), mas todas as vacinas para imunizações da infância e adolescência continuam disponíveis nos postos de saúde, incluindo três imunizações contra meningite, são elas: Meningocócica C (conjugada), que previne contra o tipo C da doença meningocócica; Penta, que evita a meningite causada pela bactéria Haemophilus influenzae B, além de outras quatro doenças; e a ACWY, que protege contra estes quatro sorotipos da meningite meningocócica.

Arquivo A Tribuna

No Estado do Rio de Janeiro, a cobertura vacinal de rotina contra a meningite C em menores de 1 ano, assim como para outras doenças, vem caindo nos últimos anos. Em 2017, a taxa ficou em 91,32%; em, 2018, em 87,86%; em 2019, reduziu para 76,81%; em 2020, caiu para 57,12%; e em 2021, ficou em 54,49%. Em 2022, até o dia 22 de setembro, a taxa inserida no sistema estava em 36,38%.

A cobertura vacinal da Penta foi 93,49%, em 2017; 88,16%, em 2018; 55,15%, em 2019; 55,77%, em 2020; e 54,27%, em 2021. Este ano, até o dia 22 de setembro, a taxa está em 34,67%.

Para vacinas aplicadas em crianças e adolescentes acima de 1 ano, o Ministério da Saúde não recomenda cálculo de cobertura vacinal, mas sim o cálculo de doses aplicadas. No caso da vacina Meningocócica ACWY, por ser a aplicação recomendada para crianças e adolescentes de 11 a 14 anos, o registro também é feito desta forma. Em 2021, o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI) teve o registro de 95.009 doses do imunobiológico aplicadas no estado do Rio de Janeiro. Em 2022, até setembro, foi registrada a aplicação de 36.253 doses.

Os dados podem sofrer alterações devido a atrasos na atualização da informação pelas equipes dos municípios e à atualização do site pelo Ministério da Saúde.

A meningite e suas variações

A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. Ela pode ser causada por bactérias, vírus, fungos e parasitas.

As meningites virais e bacterianas são as de maior preocupação para a saúde pública, por sua capacidade de causarem surtos. Em geral, a transmissão ocorre de pessoa para pessoa, através das vias respiratórias, por gotículas e secreções do nariz e da garganta. A transmissão também pode se dar pela ingestão de água e alimentos contaminados ou contato com fezes.

Meningocócica C

A meningite C é mais prevalente no Brasil, portanto, a vacina meningocócica (conjugada) é oferecida nos programas públicos de vacinação desde 2010. O esquema vacinal prevê duas doses aos 3 e 5 meses de idade, mais um reforço, preferencialmente aos 12 meses de idade.

No mês de julho, o Ministério da Saúde ampliou a oferta da Meningocócica C para trabalhadores da saúde e crianças com até 10 anos de idade. Crianças de 5 a 10 anos que nunca foram imunizadas devem receber apenas uma dose. Para os profissionais de saúde, a indicação é uma dose de reforço, mesmo para quem está com o esquema vacinal completo.

Meningocócica ACWY

Agora em setembro, o Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), ampliou a idade de cobertura da vacina ACWY, que protege contra esses quatro sorotipos da meningite meningocócica. Agora, crianças e adolescentes de 11 a 14 anos podem receber o imunizante gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS).

Embora a faixa etária de maior risco sejam crianças menores de 1 ano, adolescentes e adultos jovens são os grandes responsáveis pela disseminação da doença no país. Cerca de 10% dos adolescentes e adultos são portadores assintomáticos de bactérias orofaríngeas (garganta), que podem se espalhar mesmo que não estejam doentes. As bactérias são transmitidas de uma pessoa para outra através de secreções respiratórias (saliva, espirros, tosse). Normalmente, após a transmissão, as bactérias permanecem na orofaringe do receptor por um curto período de tempo antes de serem eventualmente destruídas pelos mecanismos de defesa do próprio organismo. Como resultado, o status de portador assintomático tende a ser temporário, embora possa se estender por meses a mais de um ano. No entanto, em menos de 1% das pessoas infectadas, a bactéria consegue penetrar nas mucosas do trato respiratório e atingir a corrente sanguínea, causando um episódio de doença meningocócica.

Haemophilus influenzae B

A vacina Penta protege contra cinco doenças: difteria, tétano, coqueluche, Haemophilus influenzae B e hepatite B. A bactéria Haemophilus influenzae B pode provocar infecção no nariz, na garganta e na meninge. O imunizante é aplicado nas crianças aos 2, 4 e 6 meses de idade.