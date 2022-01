Casos de Covid fecham o Detran do Fonseca

Usuários que tinham serviço agendado no Detran do Fonseca, em Niterói nesta terça-feira (11) não conseguiram atendimento. A unidade está com o atendimento suspenso por 10 dias devido ao grande número de infecção por Covid-19 no quadro de funcionários. Quem chegou ao local encontrou um cartaz no portão com a informação. Os atendimentos estão previstos para retornar no próximo dia 17.

No portal de entrada um papel colado na grade diz que “Devido a casos de Covid, o posto permanecerá fechado por 10 dias, a partir de hoje, 07/01/2022, voltando às atividades normais na segunda-feira dia 17/01/2022.”

Mas quem agendou atendimento para essa unidade não precisa remarcar. O cartaz também informa que “Os usuários que estiverem com serviços agendados neste período poderão retornar, sem necessidade de novo agendamento, por 5 dias corridos a partir do dia 17/01/2022”.

Não é a primeira vez que isso acontece nesta unidade. Em março de 2021, tTemendo um surto de Covid-19, o posto do Detran do Fonseca, em Niterói, cancelou todos os atendimentos e fechou por uma semana. A decisão foi tomada após um dos trabalhadores ser infectado pela doença, o que pode ter contaminado outros profissionais.

Neste intervalo, o local passou por uma higienização completa e todos os funcionários foram testados.