Casos de Covid em Niterói caem 53% em um mês

Dados oficiais da Prefeitura de Niterói indicam que os casos de Covid 19 na cidade continuam caindo. No cenário de casos confirmados, os dois primeiros meses de 2022 começaram zerados.

Segundo a prefeitura “no período de 01 a 10/4, o município apresentou 38 casos confirmados de Covid-19. E no período de 01 a 10/3 foram 82 casos confirmados da doença o número de casos de Covid-19”.

Em São Gonçalo, a Prefeitura disse que a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou que a cidade confirmou 36 casos entre os dias 1º e 15 de março e cinco casos entre os dias 1º e 15 de abril”. Dos 36 casos em março, houve 10 mortes e não há óbitos nos primeiros 15 dias de abril.

Já em Maricá, a prefeitura em nota diz que, “neste momento, a cidade está com a taxa de positividade para Covid-19 em 2,8% e nenhum paciente internado com a doença há duas semanas.”

Além disso, o município está com mais de 93% da população acima de 12 anos com a vacinação completa (duas doses ou dose única), 60% com a dose de reforço e 75% das crianças de 5 a 11 anos com pelo menos uma dose, o que permitiu a flexibilização de medidas restritivas.

Com relação ao número de casos, na primeira quinzena de março foram registrados 16 casos de covid-19. No mesmo período de abril, foram três casos da doença confirmados na cidade, redução de 83,3%.

Emergência sanitária

A TRIBUNA entrou em contato com a Prefeitura de Niterói, São Gonçalo e Maricá para saber o posicionamento dos municípios em relação à nova decisão do ministro da saúde, Marcelo Queiroga, que anunciou domingo o fim do estado de emergência em saúde pública por Covid-19.

A Prefeitura de São Gonçalo disse que a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo segue as determinações do Ministério da Saúde.

Já a Prefeitura de Maricá informou que o município está alinhado com todos os outros entes federativos e age com ações de saúde pública de acordo com as suas necessidades e o cenário epidemiológico local.

E a Prefeitura de Niterói informou em nota que a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói até o momento não acatou a medida do ministro não foi publicada oficialmente. O município aguarda a publicação oficial para a tomada de decisões relacionadas à Covid-19.