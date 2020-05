CASOS DE COVID EM NITERÓI AUMENTAM 6 VEZES EM UM MÊS. VEJA A EVOLUÇÃO DOS NÚMEROS

A prefeitura de Niterói, apresentou os dados de hoje (01/05) do número de pessoas infectadas pelo coronavírus na cidade. São 409 casos confirmados, com 55 hospitalizados, 170 pessoas em isolamento domiciliar, 159 recuperadas e 25 óbitos.

O número de casos aumentaram um pouco mais de seis vezes em 28 dias e os hospitalizados aumentaram em aproximadamente 200%. Já os recuperados tiveram uma alta de quase 590%, os em isolamento tiveram alta de 640% . Na comparação com a semana passada, os casos aumentaram em 62%, os hospitalizados aumentaram em 13 %, os em isolamento aumentaram em 98%, já os recuperados e os óbitos tiveram uma alta de 58% e 48 % respectivamente.

Niterói hoje, é a terceira cidade do estado em número de casos, ficando atrás do Rio de Janeiro ( 6.189 ) e de Caxias (437) e na frente de Nova Iguaçu ( 403 ) e São Gonçalo (279) .

Com o início da testagem massiva na cidade, em nível que nenhuma outra cidade do país está fazendo, os números de casos confirmados tende a subir. Sabendo o número realista dos casos, as autoridades conseguem melhor preparar as ações de combate ao vírus.

VEJA ABAIXO O QUADRO DA EVOLUÇÃO DOS CASOS NAS ÚLTIMAS 5 SEMANAS *:

DIA 03/04 10/04 17/04 24/04 01/05 CASOS 65 125 194 253 409 HOSPITALIZADOS/ UTI 18/10 27/17 29/14 49/14 55/** ISOLAMENTO DOMICILIAR 23 46 60 86 170 RECUPERADOS 23 47 91 101 159 ÓBITOS 01 05 14 17 25

*FONTE : FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NITERÓI

** NÃO FOI INFORMADO O NÚMERO DE PESSOAS NA UTI