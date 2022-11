Casos de Covid-19 no Rio de Janeiro aumentam 430% em uma semana

Procura por testes dispara e pontos de testagem em Niterói registraram longas filas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou ontem (16) que, em uma semana, o estado do Rio de Janeiro apresentou aumento expressivo nos casos confirmados de Covid-19, passando de 4.368 para 18.799. Isso representa um aumento de 430%.

Segundo o órgão, a taxa de positividade dos testes diagnósticos também subiu no mesmo período, com os de antígeno passando de 25% para 32% e os exames de RT-PCR subindo de 18% para 30%.

Os atendimentos de casos de síndrome gripal nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) passaram de 573 para 693. O aumento foi de 21%. Já as solicitações de leitos para tratamento da Covid-19 passaram de 28 UTIs e 23 enfermarias para 37 UTIs e 46 enfermarias da semana 44 para a 45. A média de atendimentos saltou de sete para 12 por dia.

“Na última onda causada pela variante Ômicron em janeiro e fevereiro deste ano, a média diária de solicitações de leitos chegou a 177, incluindo enfermaria e UTI. E no pico da onda causada pela variante Gama, em março de 2021, essa média diária chegou a 422 solicitações”, informou a SES e revelou que a média de solicitações ainda está bem abaixo do verificado nos momentos mais graves da pandemia no estado.

Segundo os dados do MonitoraCovid-19 da Fundação Oswaldo Cruz (Fioruz), a média móvel de sete dias para o registro de casos no estado do Rio de Janeiro saltou de 650 no dia 7 de novembro para 2.658 no dia 11. Os óbitos não acompanham a alta, com uma média móvel abaixo de quatro mortes por dia desde o 1º de novembro.

Procura por testes cresce

Com o aumento de casos de Covid-19 em todo o Estado do Rio de Janeiro, cresceu também a procura pela testagem. Ontem (16), longas filas de foram registradas em Niterói. Pontos de testagem nas zonas Sul, Centro e Pendotiba registraram longas filas. A reportagem observou como cada unidade lidou com a organização.

Desde o começo da manhã de ontem, os postos de testagem em Niterói ficaram lotados. Na Policlínica Sérgio Arouca, Vital Brazil, Zona Sul de Niterói, foram distribuídos dois lotes de senhas. Um às 8h e outro às 13h. A organização das filas deu prioridade aos idosos. Funcionários da unidade auxiliaram os pacientes que chegavam ao local.

Entretanto, outros postos tiveram problemas com a organização. A Policlínica do Largo da Batalha, que fica na região de Pendotiba, exigia comprovante de residência. Já na Policlínica Carlos Antonio da Silva, no Centro de Niterói, havia várias filas que se confundiam distribuídas no pátio. Pacientes chegaram a pegar chuva enquanto aguardavam pela vez de testar.

A reportagem procurou a Prefeitura de Niterói e perguntou sobre o balanço de pacientes atendidos ontem e também se haverá uma padronização para a organização das filas. Em nota, a Prefeitura disse que “a Secretaria Municipal de Saúde de Niterói informa que, por conta do aumento na procura pela testagem da Covid-19, as equipes das unidades de saúde estão realizando uma reestruturação na forma de atendimento para melhor acolher o paciente e padronizar o acolhimento. Na última semana foram realizados 900 testes para a doença”.

Vacinação

Para evitar agravamentos e internações pela doença, a SES reforça a importância da aplicação das doses de reforço da vacina contra a Covid-19. “Pessoas com 18 anos ou mais já podem tomar a segunda dose de reforço, conforme orientação do Ministérios da Saúde. Os adolescentes de 12 a 17 anos devem receber a primeira dose de reforço contra a doença”.

De acordo com o painel Coronavírus da SES, entre os adolescentes do estado a cobertura está em 90% para a primeira dose, 74% a segunda dose e apenas 22% receberam o reforço. A cobertura vacinal contra a Covid-19 aumenta conforme a idade. A exceção é a faixa entre 30 e 39 anos, que está com 77% de cobertura no esquema básico.

Se entre os jovens de 18 a 29 anos, 78% tomaram duas doses e o reforço cai para 36% o primeiro e chega a penas 7% o segundo, entre os idosos de 70 a 79 anos 94% completaram o esquema básico, 81% tomaram o primeiro reforço e 53% o segundo.

No entanto, crianças de 3 a 11 anos devem receber as duas doses do esquema inicial, sem indicação de doses de reforço por enquanto. O painel indica que apenas 63% das crianças de 5 a 11 anos do estado receberam a primeira dose da vacina e 43% completaram o esquema básico.

A vacinação dos bebês de 6 meses a 2 anos com comorbidade começa hoje (17), com a chegada da vacina Pfizer pediátrica baby.

As orientações enviadas pela SES aos 92 municípios incluem a testagem de casos de síndrome gripal, distanciamento físico, etiqueta respiratória, higienização das mãos, uso de máscaras, limpeza e desinfecção de ambientes e isolamento de casos suspeitos e confirmados.