Casos de Covid-19 aumentam mais de 12.000% no RJ nos primeiros dias do ano

Após as festas de final de ano e Réveillon os casos de Covid-19 aumentaram exponencialmente em todo o país, e no estado do Rio. Somente nos primeiros dias do ano a alta foi de 12.289% no número de casos da Covid-19, quando pulou de 28 casos no primeiro dia do ano para 3.469 no dia 5 de janeiro. A nível nacional o aumento foi de 3.159 no dia 1º para 27.578 no dia 5, variação de 772%. Especialistas dizem que os índices são preocupantes.

Os casos de mortes pela Covid-19 também aumentaram de 30 no dia 1º para 133 em todo o Brasil, um salto de 343%. No Rio de Janeiro, no primeiro dia de 2022 foram registradas cinco mortes contra 41 no dia 4 de janeiro, aumento de 720%. No dia 5 foram registradas apenas duas.



Além da Covid-19 o estado vive um surte de gripe (Influenza) e em muitos locais já se fala na uma infecção dupla, batizada popularmente de flucona (gripe+Covid-19). Para o diretor de produção do Instituto Butantan, Ricardo Oliveira, o alto poder de transmissão da influenza H3N2 (Darwin) aliado à baixa adesão à campanha de vacinação contra a influenza em 2021 além da diminuição das medidas preventivas contra a Covid-19, podem explicar o atual surto em algumas localidades e a necessidade de vacinar quem ainda não tomou o imunizante. “O surto fora de época pode ter relação com o fato de a cepa H3N2 parecer ser mais transmissível. Além disso, a população priorizou a vacinação contra Covid e, com isso, a cobertura vacinal da influenza não chegou no esperado e mais pessoas ficaram desprotegidas, o que reforça a importância de serem vacinadas”, contou.

VACINAÇÃO

Em todo o país 67,42% da população está vacinada com duas doses ou a dose única contra a Covid-19. No Rio de Janeiro são 61,93% da população imunizada. Mas o surto da gripe ainda está longe de ser controlado, já que atualmente, a vacina aplicada é contra a Influenza H1N1.

O Butantan já está produzindo a vacina mais completa contra a gripe, que engloba a H1N1, H3N2 do subtipo Darwin e a cepa B. De acordo com o instituto o imunizante será importante para conter o espalhamento do vírus. O instituto produz a vacina trivalente contra influenza em um fábrica própria que processa separadamente os Ingredientes Farmacêuticos Ativos (IFA) das três cepas do imunizante para depois misturá-los em uma outra fábrica de formulação e envase.

Justamente por ser sazonal, o imunizante é modificado a cada ano, baseado nos três subtipos do vírus influenza que mais circularam no último ano no hemisfério Sul monitorados e indicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Uma versão tetravalente da vacina da influenza, com duas cepas de vírus A e duas cepas do vírus B, também está sendo desenvolvida no Butantan e deverá substituir a trivalente no futuro.

No estado do Rio, a Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, informou que, de acordo com determinação do Ministério da Saúde, os casos de síndrome gripal não são de notificação obrigatória, sendo apenas de registro compulsório os casos de síndrome respiratória aguada grave (SRAG) em que há internação do paciente.

Os casos de co-infecção poderão ser detectados no sistema de Gerenciador de Ambiente de Laboratório (GAL), alimentado pelos municípios quando enviam amostras para o LACEN analisar no método RT-PCR. Entretanto, essas informações são utilizadas para subsidiar as vigilâncias epidemiológicas municipais e estadual. A análise permite a identificação de qual vírus está circulando nos municípios e as estratégias de controle que serão adotadas.

A Prefeitura de Niterói foi questionada sobre os casos de Covid-19 e das duas infecções simultaneamente, mas ainda não se manifestou.

TESTAGEM GRATUITA

Por conta do aumento dos casos a Prefeitura de Niterói vai voltar a oferecer a testagem gratuita no sistema drive thru no campus da UFF Gragoatá. Segundo publicação, no início da pandemia em 2020, Niterói fazia essa testagem na rua. Quem tiver algum sintoma como tosse, ou dor de garganta, nariz escorrendo (coriza), dificuldade respiratória, cansaço excessivo ou febre, basta procurar uma unidade de saúde e fazer o teste.