Casos confirmados em São Gonçalo crescem 32% de um dia para outro

A Secretaria Municipal de Saúde de São Gonçalo registrou um aumento de 32% dos casos confirmados do novo coronavírus entre a terça-feira (7) para esta quarta-feira (8). Segundo boletim atualizado, o município registrou, até as 18h de ontem, 45 casos confirmados pelo novo Coronavírus (Covid-19) contra 32 do dia anterior. O município registrou três óbitos em decorrência do Covid-19 e contabilizou 1.541 casos notificados, sendo 1.337 suspeitos e outros 159 já descartados. Apenas dez pessoas conseguiram se recuperar da doença.

Para garantir que a Prefeitura de São Gonçalo possa enfrentar a falta de recursos frente à pandemia do Covid-19, as prefeituras de Maricá e Niterói repassaram, cada uma, R$ 45 milhões para que o Governo do Estado realize a construção do hospital de campanha, que teve início ontem. A iniciativa é fruto de uma decisão estratégica, visto que a montagem de uma estrutura de atendimento no município, segundo mais populoso do Estado, também evitará a sobrecarga nos sistemas de saúde das cidades do entorno.

Apesar de críticas do vice-prefeito Ricardo Pericar (PSL) sobre a não utilização de um hospital pronto desde 2017, no bairro Vila Três, a primeira carreta chegou ontem com material para montagem do hospital de campanha, que receberá somente casos de coronavírus, no campo de futebol do Clube Mauá, na Estrela do Norte. O local, terá capacidade para abrigar 200 leitos e a intervenção municipal do espaço, na modalidade requisição administrativa, foi publicada em Diário Oficial na última segunda-feira (6), e vale pelos próximos seis meses.

O campo tem um total de 120 metros de comprimento por 80 de largura. Hoje mesmo teve início a marcação do espaço e, a partir de amanhã, tem início a montagem do piso e tendas galpão. Equipes vão atuar diariamente no espaço. Dos 200 leitos que o hospital de campanha vai receber, 40 destes serão destinados à unidade de terapia intensiva (UTI).