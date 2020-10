Caso Segurança: inquérito será enviado ao MP até sexta

O inquérito que investiga a morte do cãozinho Segurança tem previsão para ser enviado ao Ministério Público até a próxima sexta-feira. Hoje novas testemunhas foram ouvidas na 78ª DP (Fonseca). De acordo com a Polícia Civil, a autoria do abate do animal já foi esclarecida. Segurança era querido por moradores do bairro do Fonseca e foi morto à tiros no início da manhã da última quinta-feira (15). O crime cometido contra o animal foi descoberto na manhã do mesmo dia quando o cachorro foi encontrado amarrado e ferido escondido em um amontoado de lixo na esquina da Travessa Luis Matos com a Rua Leite Ribeiro. De acordo com a primeira versão registrada em boletim de ocorrência feita pelo homem apontado como autor do crime, Victor Petersen, de 29 anos, ele teria atirado no animal por conta de possível mal estar do bicho. Victor atualmente alega inocência.

Divulgação

“A autoria está definida e nós já ouvimos testemunhas. Em um primeiro momento o autor confessou aos policiais da delegacia que havia sido ele e depois disse que não havia feito orientado pelo advogado, o que é um direito dele, mas ele vai ser indiciado pela morte deste animal e maus tratos com resultado de morte. Embora ele esteja negando, tem todo um conjunto probatório que indica ser ele realmente o autor da morte do animal. Pessoas confirmam o fato e em breve nós vamos encaminhar a justiça o procedimento. Ele realmente será indiciado e o inquérito remetido ao Ministério Público. Até sexta-feira já devo ter enviado esse inquérito. Estou aguardando só o juntamento das peças como o resultado do laudo veterinário para o envio ao Ministério Público”, informou o delegado titular da 78ª DP (Fonseca), Geraldo Assed.

O presidente da OAB Niterói, Claudio Vianna, recomenda equilíbrio na apuração dos fatos e diz que acompanhará a garantia de direito à defesa do acusado. “Vamos nos inteirar dos fatos e da investigação. Não podemos concordar com qualquer forma de maus tratos a animais, mas também não concordamos com o julgamento público e sem as devidas apurações. O equilíbrio e a serenidade têm que prevalecer. Vamos acompanhar de perto este caso. Em época de redes sociais temos que tomar cuidado com a violação de direitos”, afirmou.

Divulgação

A comissária de polícia Silvia Daher, da 78ª DP, que realiza um trabalho voluntário particular como cuidadora de animais, recebeu uma denúncia e deu início, com o auxílio de colegas, a diligências para averiguar as informações no final da semana passada. No local os moradores informaram que o autor do crime teria pedido a vizinhos para amarrarem o animal, o que foi negado. Uma veterinária realizou a análise do cadáver do animal. Na madrugada do dia dos fatos, foram ouvidos tiros, mas os moradores pensaram se tratar de alguma violência comum na localidade e somente foram ligar os acontecimentos ao encontrem Segurança já sem vida.

O acusado se defendeu das acusações durante uma entrevista realizada pela nossa equipe de reportagem durante o último final de semana.



“Estou sendo ameaçado. Minha esposa está em crise nervosa. Eu cuidava bem do cachorro. Minha casa servia de lar provisório para o animal. Eu tenho um cão e dois gatos resgatados. Eu não o matei, eu jamais bati nele. Nós fazíamos de tudo pra que ninguém o machucasse. Essa cachorro não era mais comunitário. Desde fevereiro ele não ficava mais na rua abandonado”, disse Victor.