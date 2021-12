Caso Ramon: Câmeras de trânsito ainda serão analisadas

A Polícia Civil continua investigando o acidente no qual o lateral-esquerdo do Flamengo, Ramon, atropelou um ciclista, que não resistiu. O caso aconteceu na noite do último sábado (4), na Avenida das Américas, Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Em depoimento, o atleta alegou ter sido surpreendido pela presença do ciclista e entregador Jonatas Davi dos Santos, de 30 anos. O caso está sendo investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). A distrital informou que ainda irá analisar as câmeras de trânsito que possam ter flagrado o acidente.

Em nota, a Polícia Civil informou que “as investigações continuam na 16ª DP (Barra da Tijuca). Os agentes aguardam a conclusão dos laudos da perícia realizada no local e do Instituto Médico Legal (IML). Imagens de câmeras de trânsito na região também serão analisadas para esclarecer os fatos.”