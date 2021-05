Caso MC Kevin: modelo relata consumo de álcool e drogas

A modelo Bianca Domingues, que estava com MC Kevin e amigos dele, momentos antes do acidente que o matou, no 5º andar de um hotel de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, relatou, em depoimento à Polícia Civil, consumo de álcool e drogas no dia da morte do jovem. Ela conta que estava no local, com a promessa de receber R$ 2 mil para manter relações sexuais com Kevin e um amigo dele, identificado como Victor.

Em sua declaração, Bianca confirma que ela e os dois rapazes consumiram bebida alcoólica, além de terem fumado cigarros de maconha, naquela tarde de domingo (16), mesmo dia em que conheceu o cantor. Ela ainda diz ter ouvido deles que os rapazes estavam sem dormir, pois, após um show, realizado no sábado,, foram a casa de um conhecido, onde também teriam consumido drogas.

Também em depoimento, Bianca Domingues e o funkeiro Victor Elias, confirmaram que estavam com o cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, no momento da queda da varanda do quarto 502, do hotel em que a equipe do artista estava hospedada, na Barra da Tijuca.

Nas declarações, ambos confirmaram que MC Kevin e Victor Elias conheceram Bianca num quiosque quando os dois artistas caminhavam no calçadão da praia, na tarde do último domingo (16). Ainda de acordo com o depoimento, os três teriam ido para a suíte 502, onde Victor estava hospedado. Um terceiro amigo, que também trabalha na produção dos shows do cantor, teria tentado entrar no quarto, mas foi impedido.

Ao delegado Henrique Damasceno, titular da 16º DP (Barra da Tijuca), Bianca e Victor confirmaram que tiveram relações sexuais no quarto. Em seguida, Bianca teria ido com MC Kevin para a varada da suíte. Receoso de ser descoberto por sua esposa, a advogada Deolane Bezerra, que estava hospedada no quarto 1302 do mesmo hotel e então procurava pelo marido através de ligações e mensagens, Bianca relatou que Kevin decidiu tentar pular para o apartamento de baixo, o que resultou na queda que vitimou o artista.

Recordando

MC Kevin caiu de uma altura de 18 metros, próximo à piscina do hotel. Socorrido por equipes do quartel do Corpo de Bombeiros, o jovem cantor, de 23 anos, foi encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio, mas não resistiu aos ferimentos. A morte do cantor está sendo investigada pela 16ª DP (Barra da Tijuca).

O corpo de MC Kevin foi sepultado, na manhã de terça-feira, na cidade de São Paulo. O velório do artista atraiu uma multidão à quadra da escola de samba Unidos de Vila Maria, na Zona Norte da cidade. Após a despedida, o corpo seguiu, em um carro funerário, para o Cemitério Parque dos Pinheiros, também na Zona Norte, onde foi enterrado.